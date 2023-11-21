（新北）脫貧自立從軍1年 女下士領41K

小花家中經濟環境不佳，她分享當初報考國軍的心路歷程，認為做了正確的抉擇。（社會局提供）

2023/11/21 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市社會局推動「國軍脫貧自立方案」，擴大與海軍、海軍陸戰隊及陸軍合作，安排三十名社會、勞工局人員參訪桃園市龜山海軍陸戰隊六六旅及淡水陸軍關渡指揮部，實地了解軍旅生活、待遇與未來發展性等，希望社工在第一線服務時，鼓勵弱勢家庭的青年報考國軍，改善家庭生活。

家住鶯歌的「小花」因父母離異，由阿公隔代教養，是低收入戶，她一年前經由「國軍脫貧自立方案」報考後錄取，今年十月晉升為下士，每月領取四萬一千多元薪資，她只留一萬元的零用金，其餘匯給阿公當孝親費，她發現待遇優於同年齡的民間就業者，家中水電也享有優惠，她慶幸做了正確的抉擇。

海軍陸戰隊六六旅的副旅長楊哲橋表示，軍營環境、生活管理已比以前改善很多，起薪就有三萬五三二○元，待遇循序漸進調高。

社會局副局長吳淑芳指出，凡報考國軍自強專案，市府提供最長四年的免計算收入措施，凡因從軍而收入與存款增加，仍以兩萬六四○○元最低基本薪資計算，超出部分不列入所得，不會影響原本低收或中低收入戶身分，等四年後的生活穩定、家庭存款累積，就能自立脫貧，詳情電洽二九六○三四五六轉三八九九。

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