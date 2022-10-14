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    都更專業聯盟挺 侯友宜︰好好做事就是加分

    「新北都更專業聯盟」力挺新北市長侯友宜（左五）競選連任。（記者周湘芸攝）

    「新北都更專業聯盟」力挺新北市長侯友宜（左五）競選連任。（記者周湘芸攝）

    2022/10/14 05:30

    〔記者周湘芸／新北報導〕對於民進黨新北市長參選人林佳龍批評，市府多個單位發布用詞尖酸刻薄的新聞稿，違反行政中立；國民黨籍新北市長侯友宜（見圖右二，記者周湘芸攝）昨天表示，市政被扭曲誤解，各行政單位必須澄清事實，各局處長唯一的政治立場就是好好做事，做得好就是為他、為新北市加分。

    3年都更數是過去20年4倍

    由新北市建築師公會、不動產商業開發公會及都更學會等七個團體組成的「新北都更專業聯盟」，昨晚舉辦感恩餐會力挺侯友宜競選連任，現場「凍蒜」聲不絕於耳，氣氛熱絡；包括副市長陳純敬、城鄉發展局長黃國峰、地政局長康秋桂等人也出席。

    侯友宜呼籲，大家如果認為他有認真做事，請幫忙多宣傳、多催票，他上任以來落實利民、便民、愛民的「新三民主義」，雖然三年多來的都市更新數量是過去二十年的四倍，但市府會持續做得更快、更好。

    他表示，新北市長不好當，不但人均預算是六都最低，城鄉落差大，如果不常跟各地里長聯絡情感、到偏鄉走走就會被罵，他從基層刑警出身，遇到事情不退縮、腳踏實地做事，從不和別人吵架，也不曾競爭職位。

    侯友宜強調，市府各局處長的政治立場只有為新北市好好做事，對於外界的扭曲、誤解要及時澄清，局處長好好做事就是為他、為新北市加分。

    肯定年輕人積極參與公共事務

    另外，國民黨籍新北市議員參選人、前市府副發言人呂家愷、戴湘儀及前市長室秘書吳訓孝刊登車廂廣告「台中人不要的，新北人也不要」諷刺林佳龍，昨天引起林佳龍批評；侯友宜回應說，年輕人積極參與公共事務值得肯定，他尊重每個人不同論述的表態，尊重年輕人不同的想法。

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