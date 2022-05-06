疫情助弱 新北市府提供急難救助金

新北市長侯友宜昨天前往三重社會福利服務中心關懷第一線人員及個案。（記者周湘芸攝）

2022/05/06 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕許多經濟弱勢的家庭受到疫情衝擊，新北市長侯友宜昨天到三重區社會福利服務中心關懷扶助個案，他表示，市府針對居家照護者提供防疫關懷箱，另提供有緊急需求的弱勢家庭，每戶五千至一萬元的急難救助金。

經評估 每戶五千元至一萬元

侯友宜到三重社會福利服務中心關懷第一線的社工人員，並感謝善心人士沈天德夫妻捐贈十萬元的急難救助金、金車大塚股份有限公司捐贈兩千箱防疫關懷箱，點線麵餐飲股份有限公司也捐贈一萬份冷凍麵條，將配送到全市十四處社福中心。

秦小姐（化名）單親扶養兩名就讀國小的孩子，學校因為疫情停課，她為了照顧孩子而請假在家，生活陷入困頓，社會局社會工作科長劉文湘說，每個月有六百至七百件的類似個案，預估六月至八月，每個月會增加到八百至九百件，針對這些脆弱家庭，社福中心會評估實際需求，提供民生物資或急難救助金，若需要更多協助再專案處理。

蔡淑君募集快篩 發送居隔者

另外，市議員蔡淑君昨天結合熱心人士、團體成立「家用快篩救急站」，購入約一千支的快篩試劑發給「三+四」的居隔民眾及小孩陪同者，首日約發出四百支。

蔡淑君表示，感謝長欣國際公司董事長薛理玉、昶捷物流公司董事長劉世楠及新北市警察之友會林口辦事處主任盧珍真等人熱心採購快篩試劑，在她的服務處成立「家用快篩救急站」，發放對象不限戶籍地，只要是「三+四」的居隔民眾，因為沒有快篩試劑而無法出門者，或陪同十二歲以下小孩居隔的長輩，可透過親友憑政府簡訊、隔離通知書等資料，就近向里長登記，一人限領兩支，會視需求再繼續募集快篩試劑。

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