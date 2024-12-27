基隆漁民運動會 人體夾娃娃機要眼明手快

基隆區漁會舉辦漁民運動會，有陸上龍舟和人體夾娃娃機，刺激又有趣。（記者盧賢秀攝）

2024/12/27 16:44

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆為北台灣漁業重鎮，新年快到了，基隆區漁會與農業部漁業署今天舉辦「漁民運動會暨外籍漁工關懷活動」，以八斗子小夜市型態複製到八斗子漁港，有漁工喜歡的炸雞排、蚵仔煎等，也有印尼媽媽製作家鄉菜，還有人體夾娃娃機、陸上龍舟、籃球PK賽等趣味競賽，讓外籍漁工適當放鬆，在寒流中也感受到溫暖。

除了美食攤之外，也有音樂表演和趣味競賽，包括人體夾娃娃機、陸上龍舟、籃球PK賽，其中人體夾娃娃機，由貨櫃改裝成大型娃娃機，人體變身成抓禮物的爪子，要眼明手快還要拼手速，相當刺激有趣。

請繼續往下閱讀...

基隆區漁會理事長簡建輝指出，台灣捕魚人口越來越少，大部分需仰賴外藉漁工，基隆是北台灣漁業重鎮，外藉漁工多，漁會也把外籍漁工當成最佳伙伴，今天與漁業署舉辦漁民運動會，關懷外藉漁工，讓他們感受到台灣人的關懷，當成他們第二故鄉。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，在年終歲末舉辦漁民運動會，今年以八斗子小夜市形態舉辦，家政媽媽料理各夜市小吃美食免費供應給外籍漁工食用，包括漁工很喜歡的炸雞排、地瓜球、蚵仔煎等，也邀請印尼媽媽製作家鄉菜，紓解思鄉情緒，更讓長期都在漁船上生活的漁工們得到適當的放鬆。

市府產業發展處副處長蔡馥嚀和社會處人員也來宣導不亂丢垃圾及防詐騙，蔡馥嚀說，漁港內有許多保特瓶等，不像是海漂物，因此呼籲漁民做好垃圾回收工作，不要丟入海中；此外，常有外籍移工被詐騙或當人頭，社會處人員也呼籲漁工不要把證件或存摺借給人，防止被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

基隆區漁會舉辦漁民運動會，有陸上龍舟和人體夾娃娃機，刺激又有趣。（記者盧賢秀攝）

家政媽媽炸雞排很受外籍漁工歡迎。（記者盧賢秀攝）

基隆區漁會也送漁工帽子等御寒用品。（記者盧賢秀攝）

基隆區漁會也安排為外籍漁工義剪。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法