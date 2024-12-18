新北公園管理自治條例市政會議通過 違規停車、吸菸有法可罰

新北市研擬公園管理自治條例草案，今天通過市政會議，將送市議會審議。（記者賴筱桐攝）

2024/12/18 12:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市幅員遼闊，總計有1000多座公園，因分屬不同單位管理，造成事權無法統一，管理形同多頭馬車。市府農業局研擬「新北市公園管理自治條例」草案，今天通過市政會議，將送市議會審議。針對違規停車、吸菸等不當行為祭出罰則，盼提高休閒遊憩品質。

農業局表示，目前新北市公園管理維護工作由各區公所負責辦理，為利於統一管理維護，且考量大眾對休憩環境的品質需求，仍有周延性、適時性不足之處，加上中央上無制定完善的公園管理維護法令，新北市研議自治條例草案，希望提供多元化服務及高品質的休憩環境。

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市府綠美化環境景觀處指出，草案明定公園管理權限可委任所屬機關或區公所辦理，但裁罰事宜由新北市政府農業局執行，包括都市計畫開闢的公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等，皆受到自治條例規範。

景觀處表示，過去公園內機車或車輛違規停車，影響民眾的休憩安全，因無法源依據，導致無法裁罰，自治條例草案明定公園禁止事項，包含禁止未經許可駕駛或停放車輛，可依規定開罰1200元至6000元，並得移置車輛至特定地點保管。

另外，民眾到公園最詬病有癮君子吸菸，旁人遭強迫吸二手菸，影響健康。自治條例草案明訂禁止在禁菸區吸菸，違者可依菸害防制法進行裁罰2000元以上、1萬元以下罰鍰，如在公園範圍外吸菸，則由衛生局處置。

草案第13條規定，公園內不得有下列行為，包括隨地拋棄果皮、隨地便溺、曝曬衣物、放置桌椅、未經許可野炊、未經許可販賣物品、在水池或湖泊內游泳或釣魚、毀損花卉或設施、餵食沒有飼主的動物、喧鬧或製造噪音、酗酒或鬥毆滋事、妨害風化或賭博等行為，均有相對應的罰則。

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