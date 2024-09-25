前員工曝分店暗黑職訓 八方雲集總部：即日起終止加盟

八方雲集前員工爆料，她9月到店內上班，沒想到該店員工教育訓練髒亂無比，投訴總公司也未獲回應。（翻攝自instagram「台灣迷因」）

2024/09/25 15:24

首次上稿：11:58

更新時間：15:24（新增八方雲集總管理處聲明）

〔記者陳奕劭／新北報導〕一名八方雲集前員工控訴，9月到新北市新店某分店上班，沒想到該店員工教育訓練髒亂無比，發生了徒手捏小菜分裝塑膠碟盤、使用回收用水桶盛裝酸辣湯等情事，離職後向總公司投訴未獲回應。新北市衛生局回應，現場見個人物品未專區存放、食品保存未覆蓋等缺失，已令業者限期改正。

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八方雲集總管理處對此指出，新店玫瑰店未依照總部SOP標準操作，已違反加盟合約，即日起終止加盟合作關係。

該名前員工爆料，她吃八方雲集已有23年，當初滿懷憧憬進去上班，沒想到竟是幻滅的開始，3位阿姨教的方法都不一樣，店內沒有正常流程與SOP，不僅店內員工徒手捏小菜分裝塑膠碟盤、用泡抹布的鋼盆裝蝦子、越南阿姨還徒手攪拌太白粉加入酸辣湯、碗盤全部泡在少量清潔劑內等情事。

更令她難以忍受的是，9月18日要協助另家分店多煮酸辣湯、玉米湯，煮完後一時沒容器可裝，中國籍店長要她拿平常回收用的水桶，盛裝剛煮沸的熱湯，雖然反映水桶沒有耐熱，但店長僅說：「沒東西裝，臨時的沒關係」，她聽完不敢相信自己的眼睛與耳朵。

前員工指出，後來隔日（19日）接到離職通知，理由是不願意調到另家分店上班，懷疑是店家藉故資遣，因為自己上班期間曾反映衛生問題，店長、同事卻說「做就對了」、「怎麼都教不會」等語，彼此相處不愉快。

她說，自己離職後向八方雲集總公司反映食安問題，至今卻未獲後續處理與回應；店家後來回應媒體「這桶是廚餘」，但她親眼看見該桶酸辣湯對外販售，只要調監視器就一目了然。

新北市衛生局表示，23日已到該店稽查，見內部人員處理食材均配備手套，外場人員有區分清潔用與接觸食品手套，耐熱袋未盛裝湯品。現場查核時見有個人物品未專區存放與食材保存時未覆蓋等衛生缺失，已責令業者製作食品應避免交叉污染、並確實清潔容器，未改正可依違反食安法第8條第1項，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

八方雲集前員工控訴，店家要她拿回收用的水桶盛裝酸辣湯，甚至對外販售，令她完全不敢相信自己的眼睛。（民眾提供）

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