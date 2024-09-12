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    台荷組成「光量子計算聯盟」 淡江物理系教授吳俊毅介紹研究成果

    台荷合作光量子計算聯盟，淡江大學聯盟主持人、物理系助理教授吳俊毅在年度會議中，介紹豐碩研究成果。（圖由淡江大學提供）

    台荷合作光量子計算聯盟，淡江大學聯盟主持人、物理系助理教授吳俊毅在年度會議中，介紹豐碩研究成果。（圖由淡江大學提供）

    2024/09/12 16:51

    〔記者陳奕劭／新北報導〕台灣、荷蘭交流滿400年，荷蘭在台辦事處（NLOT）今年舉辦台荷創新與文化交流年（Year of Innovation and Culture）活動，在官方網站推廣淡江大學與荷蘭特文特大學（University of Twente）合作的台荷「光量子計算聯盟」，明年會議將在台灣舉行，展示光量子的研發成果。

    淡江大學物理系教授、先進量子計算研究中心執行長吳俊毅表示，自去年6月在國科會和荷蘭科學研究委員會（NWO）的資助下，「台荷光量子計算聯盟」正式啟動，他與荷蘭特文特大學Dr. Jelmer Renema教授，分別擔任台灣和荷蘭的聯盟主持人，將在4年內，加速光量子計算技術發展，推動該領域向通用光量子計算邁進。

    台荷光量子計算聯盟中，淡江大學和特文特大學共同攜手萊頓大學（Leiden University）、國立清華大學及國立中央大學密切合作，致力於解決光量子運算的複雜挑戰。

    吳俊毅表示，透過加強雙方合作，打造高品質的光量子電腦關鍵元件，最終目標是利用創新的光子量子晶片，打造出下一代量子電腦核心架構。

    今年在荷蘭萊頓大學舉辦光量子計算聯盟年度會議，分享重要的技術進展。其中淡江大學介紹光子態驗證理論，在確保量子態的準確性和一致性的進展。會議明年將在台灣舉行，展現光量子計算關鍵元件的研究成果。淡江師生也將在未來光量子研究中，扮演一定的角色。

    台荷合作光量子計算聯盟，淡江大學聯盟主持人、物理系助理教授吳俊毅（前排右3）在雙方年度會議中，和與會學者合影。（圖由淡江大學提供）

    台荷合作光量子計算聯盟，淡江大學聯盟主持人、物理系助理教授吳俊毅（前排右3）在雙方年度會議中，和與會學者合影。（圖由淡江大學提供）

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