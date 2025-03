台荷組成「光量子計算聯盟」 淡江物理系教授吳俊毅介紹研究成果

台荷合作光量子計算聯盟,淡江大學聯盟主持人、物理系助理教授吳俊毅在年度會議中,介紹豐碩研究成果。(圖由淡江大學提供)

2024/09/12 16:51

〔記者陳奕劭/新北報導〕台灣、荷蘭交流滿400年,荷蘭在台辦事處(NLOT)今年舉辦台荷創新與文化交流年(Year of Innovation and Culture)活動,在官方網站推廣淡江大學與荷蘭特文特大學(University of Twente)合作的台荷「光量子計算聯盟」,明年會議將在台灣舉行,展示光量子的研發成果。

淡江大學物理系教授、先進量子計算研究中心執行長吳俊毅表示,自去年6月在國科會和荷蘭科學研究委員會(NWO)的資助下,「台荷光量子計算聯盟」正式啟動,他與荷蘭特文特大學Dr. Jelmer Renema教授,分別擔任台灣和荷蘭的聯盟主持人,將在4年內,加速光量子計算技術發展,推動該領域向通用光量子計算邁進。

台荷光量子計算聯盟中,淡江大學和特文特大學共同攜手萊頓大學(Leiden University)、國立清華大學及國立中央大學密切合作,致力於解決光量子運算的複雜挑戰。

吳俊毅表示,透過加強雙方合作,打造高品質的光量子電腦關鍵元件,最終目標是利用創新的光子量子晶片,打造出下一代量子電腦核心架構。

今年在荷蘭萊頓大學舉辦光量子計算聯盟年度會議,分享重要的技術進展。其中淡江大學介紹光子態驗證理論,在確保量子態的準確性和一致性的進展。會議明年將在台灣舉行,展現光量子計算關鍵元件的研究成果。淡江師生也將在未來光量子研究中,扮演一定的角色。

台荷合作光量子計算聯盟,淡江大學聯盟主持人、物理系助理教授吳俊毅(前排右3)在雙方年度會議中,和與會學者合影。(圖由淡江大學提供)

