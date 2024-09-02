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    工作太操、離婚雙重打擊曾染毒 新北更生人變身消防工程職人

    阿賢現在已經成為消防配管達人。（新北勞工局提供）

    阿賢現在已經成為消防配管達人。（新北勞工局提供）

    2024/09/02 01:46

    〔記者董冠怡／新北報導〕40多歲的阿賢大學畢業後以維修技術為業，並於公司內升遷至組長，由於工作疲累、離婚雙重打擊，禁不住朋友唆使染毒，出獄後頻投履歷但皆石沉大海，漸漸失去自信，後於新北地檢署觀護人室就業促進課程中，遇上輔導更生人的利伯他茲教育基金會個管員建成，經由就業諮詢、適性測驗，陪同找出優勢，加上他的態度誠懇，終於找到工作。

    阿賢領有機械設備維修乙級證照，同時具有機械維修員經驗，歷經評估興趣和特質、找出優勢後，前往三重就業服務站登記求職，就服員運用「施用毒品者就業輔導計畫」為他開卡推介至消防科技顧問公司，並順利錄取，負責消防管路配線安裝，現已穩定就業7個月。

    「頭戴藍盔帽，工具掛腰間，配管加拉線，汗水不停歇」已成阿賢的工作寫照。他說，雖然每天在興建中的大樓工地穿梭、爬上爬下，揮汗如雨，全身髒又溼，有時還登上高空作業車，危險又辛苦，「但我樂在其中！」也謝謝建成告訴他「別只是想找離家近的工作」、「年輕人要一技傍身」，以及老闆帶他學習拉線、配管、看施工圖及正確使用工具，進而產生興趣、找回自信，且以身為消防尖兵為榮。

    陳姓雇主表示，阿賢從白紙一張開始做起，但他肯用心學習，很快便進入狀況，還取得高空作業證照，與工地主任及同事們溝通協調融洽，因此考核3個月後破格升他做領班，直呼自己撿到一塊寶。

    新北市勞工局長陳瑞嘉指出，市府就業服務處、利伯他茲教育基金會合辦就業輔導計畫，包含就業前的準備、陪同面試與開發友善職場，自2016年起迄今，累計協助1300名更生人，順利就業後，也會持續進行職場訪視與關懷，陪伴度過職場適應期，可洽（02）2229362992。

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