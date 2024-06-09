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98隊廝殺！新北議長盃龍舟賽 晉級名單出爐

議長盃龍舟賽預賽賽事。（記者董冠怡攝）

議長盃龍舟賽預賽賽事。（記者董冠怡攝）

2024/06/09 19:54

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議長盃第十四屆龍舟錦標賽，今、明兩天在蘆洲區的微風運河接力登場，98支隊伍歷經一整天的廝殺，共有52支隊伍從預賽中脫穎而出，明天將持續進行小型、大型龍舟分組半決賽、決賽及總決賽，相關賽事可以線上觀看，詳細資訊可上活動官網查詢。

98支隊伍涵蓋大龍舟男子組14隊、大龍舟女子組6隊、大龍舟混合組49隊、小龍舟男子組20隊、小龍舟女子組9隊。預賽晉級的52支隊伍，包含拉瓦山龍舟隊、喝ㄌ再上用力划&二一九青年、台日交流龍舟隊、香港中文大學龍舟隊、真的不用練、一家人龍舟隊、彩虹重擊、警愛北、新北市政府消防局A／B隊、世界龍舟聯盟、新北輕艇、法巴龍舟隊等。

侯友宜表示，微風運河水流平穩、河道寬敞，也是標準國際競賽場地，今年有27個國家、2100名選手參賽，包含美國、馬來西亞、日本等隊伍同場較勁，新北消防也派出2支隊伍參戰，期許眾人凝聚團隊向心力，開心比賽、努力往前划，讓夢想成真，總獎金達245萬元。

議長蔣根煌說，市議會、市府及蘆洲、五股區公所聯隊的大會表演賽，最後由市議會以3分47秒05奪冠；這一屆另有近150名外籍好手參加，還有LGBTQ、國際特赦組織台灣分會組隊競賽，並由81歲選手游正通擔任宣誓人之一，展現賽事國際化與多元性。

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