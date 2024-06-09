鶯歌南雅路夜市騎樓淨空！ 地方攤販紛紛關門

因為在道路營業被檢舉，攤商改在騎樓內部營業。（記者陳奕劭攝）

2024/06/09 17:03

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市鶯歌區南雅路夜市位於鶯歌火車站、陶瓷老街附近，不僅有大量觀光客造訪，更是許多鄉親晚間覓食的在地廚房。但近日南雅路因整頓交通、淨空騎樓，導致在地攤商們公告將停止營業，引發軒然大波。鶯歌區公所回應，正整合在地攤商與住戶意見，希望未來成為合法夜市。

鶯歌公所：整合攤商、住戶意見 盼成合法夜市

南雅路夜市是鶯歌知名景點，路邊有許多小吃攤營業。近日攤商們在臉書社團「道地鶯歌人」公告表示，因為屢次被檢舉違反騎樓淨空規定，難以負擔高昂罰金，因此只能結束營業，引發在地居民軒然大波。

對於騎樓淨空政策，民眾正反意見兩極。有民眾抱怨，常光顧的店家都關門了，南雅路已成為空蕩蕩的街道，批評「檢舉達人」逼走在地攤商。也有部分民眾表達支持，他們認為，南雅路騎樓淨空後，不只交通更順暢，路也更好走了。

記者實地參訪南雅路夜市，發現馬路兩旁的小販已不見蹤影，原本營業的地方停滿了汽機車，部分僅存店家改在騎樓內部營業，早已不見昔日熱鬧的夜市風貌。

新北市議員卓冠廷表示，南雅路夜市是鶯歌人的共同記憶，市府應協助攤商成立自治會，妥善處理住戶與攤商之間的衝突。夜市就地合法後，才能解決攤商在道路擺攤被取締的現況。

議員蘇泓欽表示，南雅路夜市至今已超過40年，過去夜市入口處曾立有牌樓，代表當時的台北縣政府與鶯歌鎮公所讓攤商在此集中營業，可惜相關文件早已遺失。

蘇泓欽認為，南雅路夜市早於市場處制定的管理辦法，以新訂法規取締存在已久的攤商，並不合情理。希望市府比照處理既存違章建築的方式，輔導夜市就地合法。

區公所回應，南雅路夜市未依照「新北市集合攤販管理辦法」申請營業許可，導致攤販在道路營業遭到民眾檢舉。目前正與相關自治會開會，協商攤商與住戶意見，希望未來向經濟發展局市場處申請成為合法夜市。

南雅路夜市是鶯歌知名景點，路邊有許多小吃攤營業。（翻攝自Youtube「蘇泓欽新北市議員 」）

南雅路騎樓路邊停靠汽機車。（記者陳奕劭攝）

攤商公告表示將結束營業。（翻攝自臉書「道地鶯歌人」）

攤商公告將結束營業。（翻攝自臉書「道地鶯歌人」）

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