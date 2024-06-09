端午粽吃太多熱量爆表 新北綠竹筍消暑解油膩

端午節粽子吃太多容易造成腸胃負擔，建議搭配綠竹筍，清爽解膩。（農業局提供）

2024/06/09 16:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕端午節期間粽子吃太多，容易造成腸胃負擔，且熱量爆表，目前正值新北綠竹筍產季，具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」特性，符合現代人強調健康養生的飲食觀念，吃粽子的同時搭配鮮嫩爽脆的綠竹筍，消暑又解油膩。

農業局表示，每年6至9月是新北「健康三寶」之一綠竹筍產季，端午節正值炎炎夏日，高溫酷熱讓人食欲不振，單吃重油、重鹹的肉粽容易感到口乾舌燥，搭配綠竹筍可中和肉粽的油膩感，減輕對身體的負擔。

栽培經驗超過40年、人稱「綠竹筍博士」的五股筍農吳國池，傳授挑筍四字訣「白、彎、短、肥」，筍底色白表示當日鮮採、外形略彎似牛角、筍身要短胖肥大、筍殼光滑略帶金黃色。

吳國池說，鮮食是綠竹筍最美味的吃法，水份最多、纖維最少，可以感受到綠竹筍像梨子般的甘甜，將綠竹筍洗淨後直接以冷水煮，待水滾後轉小火續煮40分鐘關火，期間不要開蓋，變涼後取出放進冰箱，即可享用原汁原味的綠竹筍。

農業局表示，除了鮮筍，農會積極開發、推廣多元化的綠竹筍產品，例如真空熟筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸和竹筍雞等，提升產業附加價值，送禮自用兩相宜，購買可洽五股區農會、八里區農會、三峽區農會官網。

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