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「館長」舉辦健美公開賽 侯友宜勉勵選手：有無得獎都是成功的人

侯友宜與館長、參賽者合影。（記者陳奕劭攝）

侯友宜與館長、參賽者合影。（記者陳奕劭攝）

2024/06/09 12:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今（9日）參加「第四屆GKBB成吉思汗全國健美公開賽」，與立法委員黃國昌、洪孟楷、「館長」陳之漢、新北市議員陳世軒等人同台。侯友宜勉勵參賽者，無論有無得獎，都是成功的人。

「館長」陳之漢今天舉辦「第四屆GKBB成吉思汗全國健美公開賽」，侯友宜、黃國昌、洪孟楷、陳世軒等人出席盛會，一群人在台下有說有笑，互動熱絡。

侯友宜致詞表示，他向館長問，「如果你參加比賽，會不會奪得冠軍？」館長回應，「裁判都是我請的，這樣比不公平」，讓侯自嘲說，還好館長沒上台比賽，否則以自己外行人的眼光，肯定投館長一票。

侯友宜說，他今天非常感動的是，400位選手在賽事中展現身體最美好的一面，只要參加比賽，無論有無得獎，都是成功的人。他也佩服在場評審的辛苦，要從眾多參賽者中分出高下，在他眼裡每位參賽者都有資格拿冠軍。

他提到，看到全國健美比賽在成吉思汗健身房的帶動下辦得熱鬧，不亞於官方競賽，未來推動健身不能單靠館長，政府應該多花一點心力。健身是很多人民非常喜歡的運動，把自己的身材練好，不只變得更健康，心情會更愉快，更重要是過程中養成堅毅的個性。希望健美比賽，在館長推動下，於新北市源源不絕辦下去。

侯友宜致詞勉勵選手。（記者陳奕劭攝）

侯友宜致詞勉勵選手。（記者陳奕劭攝）

館長今天舉行健美比賽。（記者陳奕劭攝）

館長今天舉行健美比賽。（記者陳奕劭攝）

侯友宜一行人台下有說有笑。（記者陳奕劭攝）

侯友宜一行人台下有說有笑。（記者陳奕劭攝）

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