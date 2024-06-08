添購健身器材新北警局要員警募款 基層怒吼：不是說要精簡工作

新北市警察局要為派出所添購健身器材，基層不滿被要求去募款。（記者林嘉東翻攝）

2024/06/08 23:31

〔記者林嘉東／新北報導〕新任警政署長張榮興上任時強調，會讓疊床架屋的警察工作精簡，不料新北市警察局近來要求各分局，規劃駐地派出所添購健身器材，基層卻踢爆，被要求去跟辦事處、警友站「支援」，基層不滿指出，署長不是說要精簡警察工作，怎麼又多一個募款工作。

新北市警局長廖訓誠上月31日開會下達各分局立即調查，各基層派出所對於健身器材（跑步機、飛輪、啞鈴組、健身椅、沙包）的需求，並要求本月3日前回覆，許多員警聽了相當開心，還以為警察局真正關心同仁健康，因為警察局強調是會找警察之友總會贊助採購，放在派出所駐地讓員警使用。

但沒想到各分局把需求清冊報上去後，紛紛遭到警察局退件，理由竟是：「沒先尋求地方資源就找警察之友總會」讓警員也傻眼，基層警員說：「不是說警察局要協助？所以同仁才報需求，沒想到根本是一場騙局。」

另名警員則說，廖局長「揣摩」署長快樂警察的宣示，要讓基層多運動立意良善，卻要求員警先跟地方辦事處、警友站募款，上班已經被打詐、掃黑、緝毒、肅槍各項專案壓的喘不過氣來了，想不到工作量沒減少，又多了一個要去跟警友站拜託贊助健身器材的業務，讓他覺得很傻眼。

基層警員說，許多老舊派出所空間已經夠狹窄，警員辦公跟住宿都成問題，哪裡騰出空間放健身器材，而且同仁上班已經夠忙碌了，下班誰還會留在派出所使用健身器材，到時候只是長蜘蛛絲跟堆放雜物，在派出所放健身器材意義不大。

新北市警局公關室表示，市警局確實有要求各分局調查駐地派出所健身器材的需求，但並沒有強迫分局要去募款，若沒有籌措到財源，警察之友總會也會支應，再說各分局有無籌措到財源，並沒有硬性列入評比、並不算是一項新增的業務。

新北市警局公關室發文各分局秘書室，有關添購健身器材的調查表。（記者林嘉東翻攝）

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