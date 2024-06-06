藏槍就是要與警方火拼！ 警破竹聯幫神武堂風麒會逮11人

警方搗破風口會於台北市中山區據點。（記者徐聖倫翻攝）

2024/06/06 13:08

〔記者徐聖倫／新北報導〕去年9月底新北市板橋區發生街頭砍人案，警方將3名涉案男子法辦，持續追查發現，這3人同屬竹聯幫神武堂風麒會。新北市刑警大隊經蒐證，前日兵分二路，搗破台北市中山區、新北市樹林區2處據點，將26歲會長黃秋融與其黨羽共11人逮捕，並扣回改造手槍、開山刀、電擊棒等多項證物。黃男竟向警供稱，藏槍就是準備要與警方火拼，態度非常囂張。

據了解，黃男有殺人未遂、詐欺、妨害自由等多項前科，平時混跡大台北地區，除了招募未成年少年入幫，若有幫眾在外起糾紛，哪怕只是小口角，黃男都會指揮旗下幫眾傾巢而出，藉尋仇之名打響自家幫會名號。若有幫眾不守幫規或是想要脫離，也會被黃男施以拳腳、棍棒懲罰。

去年9月，16歲林姓少年在網路上與風麒會成員互嗆輸贏，揚言掃堂滅會，黃男為討回臉面命旗下李姓、黃姓、林姓3名幫眾前往尋仇。林姓少年在當月26日晚間於板橋區街頭遭埋伏，3人將林少砍得全身傷，林少倒在血泊中，所幸送醫及時保住一命，警方也在案發後3小時將3惡煞逮捕並法辦。

新北市刑大介入調查，向上溯源發現這些人同屬風麒會，所有證據指向會長黃男，前日警方拂曉出擊，兵分二路前往台北市中山區、新北市樹林區2處據點，將還在睡夢中的黃男與旗下幫眾共11人逮捕，警方也在中山區據點搜出改造手槍2把、子彈、電擊棒、開山刀等證物。

警詢時，黃男等人承認犯案，並稱在據點放刀槍等武器是為了必要時與警方火拼。警方後續依殺人未遂、槍砲、組織等多項罪嫌，將黃男等11人移送法辦，檢察官偵訊後，包含黃男在內共5人聲押獲准。

新北市警局表示，徹底打擊幫派並遏止招募、吸收青少年利用其從事不法犯罪行為，秉持「幫派零容忍」之執法態度。另6月份暑期到來，警局也將利用學校各項會典宣導學生｢勇敢向黑道說不｣及識詐宣導，並呼籲民眾若有遭不法集團恐嚇或暴力脅迫，應勇於出面報案或撥打「110」向最近之分局、派出所報案。

警方扣會各式武器，其中還有2把改造手槍，主嫌黃男稱藏槍為得就是要與警方火拼。（記者徐聖倫翻攝）

主嫌黃秋融與其幫眾遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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