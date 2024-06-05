金山三和國小奪「新北電競王」2連霸 侯友宜頒獎表揚

新北市長侯友宜與新北電競王前五名學校校長、指導老師、參賽學生、營養師與衛生局長、教育局長合影。（新北市衛生局提供）

2024/06/05 12:49

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市健康識能競賽─新北電競王校園決賽成果出爐，新北市金山區三和國小「佩佩豬之怒」經歷1個月線上激戰中脫穎而出，成功奪得2連霸，新北市長侯友宜今（5日）親自頒獎給前5名得獎隊伍，給予小朋友鼓勵。

侯友宜表示，新北市健康識能比賽轉型成電競遊戲後，年年突破萬人參與，讓健康識能向下扎根。為縮減城鄉差距，《新北電競王》調整為「線上賽」，新北市共345支國小學生組隊報名，隊伍數創歷年新高，最終金山區三和國小「佩佩豬之怒」奪總冠軍；第2至第5名則依序分別由金山區三和國小「重和里霸王」、鶯歌區鶯歌國小「意想不到好朋友」、鶯歌區鶯歌國小「瑪卡巴卡」、土城區安和國「流星閃爍的夜晚」獲獎。

三和國小校長陳紹賓表示，近年發現透過電競推動健康識能，不僅協助偏鄉孩子跨越城鄉落差，也引導孩子在競賽中「英雄主義」，改變為「團隊合作」，孩子懂得依據隊員強項分工，達成勝利目標。孩子參加新北電競王的比賽，不僅能深化健康識能，也學會團隊合作。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北健康小學堂轉型成「新北電競王」後，每年將健康識能融入遊戲故事，讓挑戰者輕鬆獲取健康知識。未來將推出新玩法、新故事，讓孩子們學習最新、最正確的健康知識。

新北市教育局長張明文表示，新北健康識能競賽，有助加強國小學生主動學習健康教育知識，使健康觀念從小扎根，並建立健康的生活型態。遊戲透過「新北校園通」APP平台，擴大親師生輕鬆參與，共學共好。

新北電競王決賽排行。（新北市衛生局提供）

新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋與校園積分賽前5名校長合影。（新北市衛生局提供）

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