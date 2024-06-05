新北國中生割喉案 新北檢決議被害補償金180萬

新北地檢署。（資料照）

2024/06/05 12:48

〔記者王定傳／新北報導〕新北市林姓女國中生去年12月與同校楊姓男學生爭執，涉嫌要求「乾哥」郭姓少年出面毆打楊生，郭持彈簧刀刺殺楊生，林女在旁還說出「給他死」，楊生後來傷重不治。新北地檢署5月9日已依殺人罪嫌起訴2人，家屬則在犯罪被害者保護協會新北分會協助下申請犯罪被害補償金，新北檢日前決議支付楊生父母180萬元。

據了解，去年12月25日耶誕節午休時間，林女到楊生班上找人，因用力甩門，被身為風紀股長的楊生制止，她心生不滿找來郭生助陣，前往楊生班級門口叫囂「滾出來」，並命郭生「打他」，期間還嗆前來制止的同學說「沒你的事就滾」，甚至在郭生行凶之際說出「給他死」。

郭生先出手毆打楊生頭部，再持隨身彈簧刀朝被害者左頸、胸背等處刺入7刀，造成楊生心臟、肺臟及腎臟損傷大量出血，全身臟器壞死，隔日晚間不治死亡；2人犯後均否認犯行，郭生稱只是想捅被害者腳部，因楊生閃躲、旁人攔阻，才會捅到胸背、頸部。

案發後，新北地院少年法庭裁定將乾兄妹2人收容於台北少年觀護所，今年3月以2人涉犯殺人重罪，且犯案時皆已滿14歲，合於少年事件處理法規定，裁定移由新北檢偵辦，4月12日因無人抗告確定後，將2人正式移送檢方偵辦；新北地檢署5月9日依殺人罪嫌起訴2人，14日將卷證及2人移審新北地院少年法庭，法官訊後裁定2人羈押禁見台北少年觀護所。

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