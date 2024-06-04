淡水南瓜新鮮上市 新北聯手17家餐廳上好菜

餐廳業者介紹南瓜特色料理。（記者陳奕劭攝）

2024/06/04 13:54

〔記者陳奕劭／新北報導〕淡水栗子南瓜的產季到來，新北市政府今（4日）舉辦「南以忘懷 瓜A滋味」記者會，介紹17家在地餐廳推出的南瓜特色料理，消費可獲得農會超市南瓜商品折價券。「大南瓜展售會」將於6月14至16日在淡水金色水岸舉辦。

新北市農業局表示，今年與17家在地業者合作，福容大飯店、將捷金鬱金香酒店及阿三哥農莊等業者推出夏威夷南瓜炒飯、南瓜海皇盅、南瓜金沙粽等限定料理。而旅學堂將推出遊程，帶領遊客造訪淡水品嘗南瓜料理，報名費1200元，可至臉書報名。

另外，6月14日將於淡水金色水岸廣場舉辦全國大南瓜比賽，「稼日蒔光」粉絲團將於6月7日至14日舉辦南瓜王猜重量抽獎，將抽出5名得主贈送南瓜加工商品。6月15、16日推出大南瓜展售會，有大南瓜比賽作品展覽、在地農產市集、夏日萬聖節猜拳送糖果等活動，消費滿300元將能獲得南瓜彩繪體驗券或抽獎券。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，農會與業者合作，推出南瓜限定料理，即日至6月30日至合作店家消費可獲得折價券，憑券至淡水農會超市購買南瓜產品，享滿100元折10元優惠。農會今年推出「南瓜香米餅」，保留食材原味，於大南瓜展場及淡水農會超市販售。

新北市農業局副局長諶錫輝表示，每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季，因大屯山系優質土壤與水源，加上農業局與農會的輔導，使栗子南瓜甜度平均可達12度以上。也因此提高農友種植意願，使南瓜種植面積從7公頃成長為77公頃，產量從103公噸成長至1246公噸。

現場展示南瓜特色料理。（記者陳奕劭攝）

在地餐廳要上南瓜特色菜。（記者陳奕劭攝）

淡水南瓜正值當季。（記者陳奕劭攝）

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