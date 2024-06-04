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新北市中小學科展55件特優作品 進軍全國科展

科展展示作品。（記者陳奕劭攝）

科展展示作品。（記者陳奕劭攝）

2024/06/04 13:05

〔記者陳奕劭／新北報導〕鼓勵學校培育科學人才，市府今（4日）在後埔國小舉辦中小學科展頒獎典禮，新北市教育局副局長劉明超授旗予選手代表文山國中李昀諺，期許代表新北市55件特優國展作品參加全國科展旗開得勝。

新北市中小學科展共530件作品參賽，其中277件作品獲獎，含55件特優國展、26件特優、40件優等、67件甲等及71件佳作、學校團體獎34校獲獎、29位科展指導教師獲得「資深優良指導教師獎」。今年與廣達文教基金會首次設立「廣達博智獎」，由沙崙國小「呼叫龜速車〜以車流量啟動車速監測即時回饋裝置」獲獎。

教育局副局長劉明超表示，科展頒獎典禮除了獎勵小朋友以外，也有部分同學將代表新北市參加全國科展比賽，新北市過去參展成績都非常優異，因此特別恭喜所有獲獎的同學們。今年特別謝謝所有老師，科展老師為指導學生，總是花費不少休息時間，特別針對資深優良的指導教師進行頒獎，鼓勵所有老師進行人才培育。廣達基金會培育人才著力很深，今年與基金會合作，為培育人才打底。

特優國展作品獲獎同學李昀諺、楊皓宇與馬昦勳表示，感謝老師指導如何找題目、證明與介紹研究亮點；另組同學葉芮甄、黃柔慈說，研究主題源於常見的競賽題目，透過思考延伸，最終有了有趣的創新。

獲得特優國展獎的作品隊伍將代表新北市參加7月22日至26日的全國科展。劉明超勉勵說，恭喜，這是非常難得的經驗，未來要挑戰全國的關卡，期許獲得最好的成績，也期待增進科學研究的能力。

新北市教育局副局長劉明超授旗予選手代表文山國中李昀諺。（記者陳奕劭攝）

新北市教育局副局長劉明超授旗予選手代表文山國中李昀諺。（記者陳奕劭攝）

教育局副局長劉明超與老師合影。（記者陳奕劭攝）

教育局副局長劉明超與老師合影。（記者陳奕劭攝）

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