新北新月橋吊索初步檢查結果出爐 啟動2階段修復工程

施工單位已在新月橋下架設懸吊施工鷹架。（圖由新北市水利局提供）

2024/06/04 13:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕4月3日花蓮強震造成新北市新月橋吊索有鬆脫異常狀況，負責維護管理的新北市高灘地工程管理處封閉新月橋主橋段並委託橋梁專業顧問公司辦理吊索開蓋檢查及檢測，目前已有初步檢查結果，並請原橋梁設計單位根據檢測數據進行分階段處理設計，預計6月底完成細部設計，目標最快在9月底前完成第一階段橋梁結構支撐工程並評估同步開放通行條件，最快明年農曆年前修復。

4月3日花蓮強震後，有關新月橋橋梁結構及耐震影響部份已委託新北市土木技師公會邀集專家學者開會審查及分析，因為該橋的橋梁結構複雜，震後高灘處積極安排橋梁檢測及震後吊索索力分析作業，於4月19日開始搭設鷹架進入橋下鋼箱涵內檢查吊索狀況，目前已開過4次專家會議、辦理2次索力微震檢測及1次磁漏檢測，並請原設計單位依據量測資料建立結構模型進行分析，分析結果顯示橋梁主要結構並無破壞情形，經專家分析在封閉狀態且無其他情事影響下橋梁暫時穩定。

高灘處表示，民眾關心新月橋何時可開放通行，因目前仍不時有餘震發生，為確保安全經新北市土木技師公會專業建議仍應維持封閉狀態，設計單位預計6月中提出第一階段修復方案的細部設計，經公會召集專家學者審查完妥後由高灘處辦理招標作業，若發包順利，目標最快於9月底前完成第一階段局部橋面結構支撐工程，屆時同步評估有條件開放行人通行，前述橋梁結構支撐工程亦作為第二階段吊索維修工程結構支撐使用，並於10月接續辦理，最快明年農曆年前完成該橋全部修復作業。

施工單位以磁漏方式檢測吊索內部狀況。（圖由新北市高灘處提供）

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