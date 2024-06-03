為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

新莊義消迎來白沙屯三媽、山邊媽駐駕 邀民眾參拜祈福

新北市新莊將迎來大拜拜，新莊義消分隊、中隊邀來白沙屯拱天宮三媽、山邊媽鑾轎駐駕，新北市義消總隊長蔣根煌、民政局長林耀長率地方各界參拜，祈求國泰民安，消防、義消出勤救災平安，一連四天邀請民眾參加系列活動祈福。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊將迎來大拜拜，新莊義消分隊、中隊邀來白沙屯拱天宮三媽、山邊媽鑾轎駐駕，新北市義消總隊長蔣根煌、民政局長林耀長率地方各界參拜，祈求國泰民安，消防、義消出勤救災平安，一連四天邀請民眾參加系列活動祈福。（記者吳仁捷翻攝）

2024/06/03 23:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防第二大隊、義消新莊分隊、中隊今天趕在新莊地藏庵文武大眾爺誕辰前，從苗栗通霄白沙屯拱天宮請來三媽祖、後龍山邊媽祖，共乘「粉紅超跑」鑾轎駐駕臨時行宮，新北市義消總隊長蔣根煌、民政局長林耀長率義消、消防及地方各界參拜，祈求風調雨順、國泰民安，庇佑消防、義消出勤平安，民眾安居。

每年農曆五月初一為新莊信仰中心—地藏庵文武大眾老爺誕辰，俗稱新莊大拜拜，新莊義消分隊長梁碧村從早年讓義消參加大眾爺暗訪遶境官將首，近年開始到白沙屯拱天宮，請示三媽及山邊媽於農曆五月初一前駐駕新莊義消分隊，祈求地方平安，也讓信眾得以參拜三媽保平安。

今日下午三媽鑾轎抵達後，新北市義消總隊長，新北市議長蔣根煌、民政局長林耀長、

新北消防局第二大隊長曾天柔、新莊義消分隊長梁碧村、中隊顧問團長徐天祿、中隊長左曉雲，會同民代、消防、義消與地方各界代表虔誠參拜，祈求地方風調雨順、國泰民安，保佑消防、義消救災勤務平安，民眾得以安居。

新莊義消分隊長梁碧村表示，白沙屯、山邊媽合轎鑾駕抵達新莊義消分隊前，沿路受到熱烈歡迎，上千名信眾扶老攜幼，沿途爭睹媽祖風采，搶領義消準備限量「消防平安小神衣」、鹹光餅；三媽、山邊媽駐駕期間，新莊義消分隊安排平安祈福法會、摸轎祈福、擲筊求平安等科儀，歡迎民眾踴躍參加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營 上千信眾冒雨遶境
2024/06/02 17:23

伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營 上千信眾冒雨遶境
《彰化》福安宮聯合安營 信徒冒雨遶境
2024/06/03 05:30

《彰化》福安宮聯合安營 信徒冒雨遶境

華南銀行搬遷資訊大樓 端午連假凌晨暫停服務
苗栗媽祖鐵馬進香 5/24騎到北港
2024/05/01 05:30

苗栗媽祖鐵馬進香 5/24騎到北港
相隔18年「三媽會」 2006年「粉紅超跑」駐駕鎮瀾宮畫面曝光
2024/03/19 13:39

相隔18年「三媽會」 2006年「粉紅超跑」駐駕鎮瀾宮畫面曝光

18勁旅角逐玉山盃 吳念庭羅國龍聲援
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播