新莊義消迎來白沙屯三媽、山邊媽駐駕 邀民眾參拜祈福

新北市新莊將迎來大拜拜，新莊義消分隊、中隊邀來白沙屯拱天宮三媽、山邊媽鑾轎駐駕，新北市義消總隊長蔣根煌、民政局長林耀長率地方各界參拜，祈求國泰民安，消防、義消出勤救災平安，一連四天邀請民眾參加系列活動祈福。（記者吳仁捷翻攝）

2024/06/03 23:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防第二大隊、義消新莊分隊、中隊今天趕在新莊地藏庵文武大眾爺誕辰前，從苗栗通霄白沙屯拱天宮請來三媽祖、後龍山邊媽祖，共乘「粉紅超跑」鑾轎駐駕臨時行宮，新北市義消總隊長蔣根煌、民政局長林耀長率義消、消防及地方各界參拜，祈求風調雨順、國泰民安，庇佑消防、義消出勤平安，民眾安居。

每年農曆五月初一為新莊信仰中心—地藏庵文武大眾老爺誕辰，俗稱新莊大拜拜，新莊義消分隊長梁碧村從早年讓義消參加大眾爺暗訪遶境官將首，近年開始到白沙屯拱天宮，請示三媽及山邊媽於農曆五月初一前駐駕新莊義消分隊，祈求地方平安，也讓信眾得以參拜三媽保平安。

今日下午三媽鑾轎抵達後，新北市義消總隊長，新北市議長蔣根煌、民政局長林耀長、

新北消防局第二大隊長曾天柔、新莊義消分隊長梁碧村、中隊顧問團長徐天祿、中隊長左曉雲，會同民代、消防、義消與地方各界代表虔誠參拜，祈求地方風調雨順、國泰民安，保佑消防、義消救災勤務平安，民眾得以安居。

新莊義消分隊長梁碧村表示，白沙屯、山邊媽合轎鑾駕抵達新莊義消分隊前，沿路受到熱烈歡迎，上千名信眾扶老攜幼，沿途爭睹媽祖風采，搶領義消準備限量「消防平安小神衣」、鹹光餅；三媽、山邊媽駐駕期間，新莊義消分隊安排平安祈福法會、摸轎祈福、擲筊求平安等科儀，歡迎民眾踴躍參加。

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