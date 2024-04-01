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淡海國小公托開幕 可收70名0至2歲嬰幼兒

朱惕之與眾人合影。（記者陳奕劭攝）

朱惕之與眾人合影。（記者陳奕劭攝）

2024/04/01 13:16

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市淡海國小公共托育中心今日（1日）正式開幕，收托70名0至2歲嬰幼兒，由大中華教育協會承辦，並串聯淡海國小、幼兒園與公共托老中心，可讓0歲嬰幼兒銜接至12歲國小畢業，助送托家長毫無後顧之憂。

新北市副市長朱惕之致詞表示，截至今年2月為止，新北市有404萬人口，其中65歲以上長者接近73萬人，而3歲以下小孩有6萬多人，2歲以下小孩有4萬1千多人。2016年新北市有3萬4千多名新生兒，去年有1萬8千多名嬰兒，勸大家要多生一點。

朱惕之說，淡海國小公共托育中心是第122家托育中心，新北市核定收托人數有6177位，比其他縣市多很多，感謝在地人士共同促進公托成立。未來隨著淡北道路開工，淡海輕軌二期在交通部審議即將通過，交通路網愈來愈好情況下，希望讓年輕人願意住進淡海新市鎮，孩子們教育陸續有所安排。

新北市社會局長李美珍表示，淡海國小公共托育中心收托70名0至2歲嬰幼兒，4月1日下午2時30分開放網路報名，至4月25日下午5時為止，若登記人數超過收托名額，將在4月26日上午10時抽籤，家長可至新北社會局臉書查詢。

朱惕之與剛表演完的小朋友合影。（記者陳奕劭攝）

朱惕之與剛表演完的小朋友合影。（記者陳奕劭攝）

朱惕之與小朋友們合影。（記者陳奕劭攝）

朱惕之與小朋友們合影。（記者陳奕劭攝）

小朋友在公托中心開心玩耍。（記者陳奕劭攝）

小朋友在公托中心開心玩耍。（記者陳奕劭攝）

小朋友開心使用公托中心設施。（記者陳奕劭攝）

小朋友開心使用公托中心設施。（記者陳奕劭攝）

公托中心設備完善。（記者陳奕劭攝）

公托中心設備完善。（記者陳奕劭攝）

公托中心老師照顧小朋友。（記者陳奕劭攝）

公托中心老師照顧小朋友。（記者陳奕劭攝）

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