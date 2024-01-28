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新北青農前進南港軟體園區 1/29至2/2新春展售會販售新鮮農產

新北青農將在1月29日至2月2日於南港軟體工業園區H棟2樓生活廣場辦理新春展售會，圖為參加展售會的鼎勝養蜂場。（新北市農業局提供）

新北青農將在1月29日至2月2日於南港軟體工業園區H棟2樓生活廣場辦理新春展售會，圖為參加展售會的鼎勝養蜂場。（新北市農業局提供）

2024/01/28 13:04

〔記者黃子暘／新北報導〕新北幅員遼闊，青農在地耕耘、產製出多元且新鮮的農產品，新北市農業局長李玟指出，新北青農將在1月29日至2月2日於南港軟體工業園區H棟2樓生活廣場辦理新春展售會，消費滿200元即可抽青農特色商品，本次新春展售會共計有10位青農參與，產品包括蜂蜜、茶葉、蘿蔔糕等，歡迎需要採購年貨的消費者前往支持。

農業局介紹，鼎勝養蜂場及昌輝養蜂場是國產蜂蜜評鑑比賽常勝軍，這次將在展售會販售國產優質蜂蜜；天芳茶行販售三峽特色碧螺春及蜜香紅茶的比賽茶，天然茶莊提供下午茶組合，包含茶米花、茶糖與蜜香紅茶；三峽五寮尖山羊乳帶來鮮羊奶、鮮奶酪、羊奶饅頭等商品，美味且不帶羊奶騷味。

美食部分，農業局說，有三峽錦川食堂利用自家農產所製作的草仔粿及蘿蔔糕，以及小棲蘭森林農場的猴頭菇香鬆、靈芝切片與靈芝茶；汪汪地瓜園販售以台農57黃金甘藷及台農73號紫玉甘藷製成的爆米花；現場也有仁和鮑魚的九孔醬及秦佳圓有機農場的新鮮有機蔬菜。

農業局表示，現場提供消費滿額抽獎活動，單次消費滿200元即可抽獎，獎項包括有機蔬菜、蜂蜜、茶包、猴頭菇香鬆及羊奶奶酪，或50元折價券等，每日獎項數量有限，換完為止；此外，現場分享農業局「稼日蒔光」及新北青農臉書專頁活動貼文，還可再抽一次。

李玟指出，農業局與科技園區接洽，媒合青農辦理年前最後一檔期展售，歡迎大家支持地產地銷，減少碳足跡，為農業永續發展盡一份心力。

新北青農將在1月29日至2月2日於南港軟體工業園區H棟2樓生活廣場辦理新春展售會，圖為參加展售會的天芳茶行。（新北市農業局提供）

新北青農將在1月29日至2月2日於南港軟體工業園區H棟2樓生活廣場辦理新春展售會，圖為參加展售會的天芳茶行。（新北市農業局提供）

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