新北公托男嬰命案 民進黨議員要求市府提升督導與安全標準

新北市一名11個月大男嬰不幸在托嬰中心窒息夭折，家屬PO文盼不要再發生同樣悲劇。（取自臉書）

2024/01/25 11:03

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊區某公共托嬰中心11月大男嬰命案引發社會關注，新北市議會民進黨團今（25）日致悼，強調近年先後發生樹林區公托虐童案、2022年板橋私托悶死女嬰「庭庭案」，如今再發生憾事，市府面對這些悲劇第一時間的手法竟都是封鎖消息，凸顯督導不足，要求市府不要卸責，別再讓家長恐慌。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩指出，新北市擁有361處托嬰中心，其中公托121處，準公共托嬰中心203處及私托37處，一度號稱全國領頭羊，截至去年4月，居家托育人員達6845人，家外托育率達42％，都高於全國平均，然而，近年新北市爆發公私立托嬰中心不當對待幼童案層出不窮，如樹林區公托虐童案、板橋私托悶死女嬰案等，市府處理時，第一時間往往是封鎖消息，若難以隱瞞，就只告訴大眾「調查處理中」，隨後僅告知已懲處開罰。

鄭宇恩批評，如此不公開、不透明的態度，引發家長恐慌，更凸顯市府危機處理不足，這次案件發生在由社會局直接督導的公共托育中心，社會局絕不能卸責。

民進黨團呼籲，公托頻傳安全案件，市府若無法深刻檢討現有政策，提升督導機制，加強安全標準，恐怕無法遏止憾事再度發生，盼市府以這次事件為警訊，確實提升對公共托育的督導與安全標準。

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