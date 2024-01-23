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推廣蒔茶復育、帶領學子走進農業 新北農友在地耕耘獲表揚

許元耀結合鄰里力量，推動蒔茶復育，成功將社區改造出農村亮點，也提供青年留鄉的工作機會。（記者黃子暘攝）

許元耀結合鄰里力量，推動蒔茶復育，成功將社區改造出農村亮點，也提供青年留鄉的工作機會。（記者黃子暘攝）

2024/01/23 11:16

〔記者黃子暘／新北報導〕為答謝並表揚農民日常辛勞，新北市農業局今（23）日在板橋區舉行農民節慶祝大會，市長侯友宜頒獎表揚，各區及地區農會共50名優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員。新北青農表現傑出，獲獎的青農聯誼會會長許元耀結合鄰里力量，推動蒔茶復育，成功將社區改造出農村亮點，也提供青年留鄉的工作機會；青農黃信輝則投身帶領學子參與USR（大學社會責任）課程，讓學子瞭解、踏入農業，也拓展苗圃市場。

侯友宜、農業局長李玟、議員黃淑君、板橋區長陳奇正等人出席共襄盛舉，侯友宜致詞感謝農友整年的辛勞，並勉勵農友持續耕耘、累積農業實力，市府會做農友最有力的後盾，一同為農業努力；他也透過市府的龍年春聯祝福農友「吉龍舞春（台語諧音『錢都有剩』）」，逗笑在場眾人。

獲獎的許元耀來自淡水區，他主要協助父親推動樹興社區營造，透過農業局「農村再生計畫」，他與鄉親聯手推動蒔茶復育，從原本的1、2戶成長到近60戶，復耕近25公頃，透過鄰里同心投入，將社區打造慢活農村亮點，也串聯景點推出農村小旅行，為在地青年增加工作機會。許元耀說，希望吸引到訪淡水的遊客也來社區一遊，社區的長者也不必再扛菜下山賣。

原本擔任青農聯誼會副會長的許元耀，在任期內協助聯誼會與其他縣市交流，更推動農會市集展售，拓展青農銷售通路，他今年接下會長一職，期許自己透過先前在社區吸引青年留鄉經驗，幫助更多青年留在新北市，一同改變新北農業。

黃信輝是三芝區返鄉青農，經營富朵苗圃，他原是園藝門外漢，經由姊夫帶領下踏入這一行，也加入農會花卉產銷班學習花卉種植專業知識，目前苗圃經營面積約1公頃，以栽種杜鵑、茶花苗為主，年產25萬株，主要供應彰化田尾及綠美化園藝工程等。

黃信輝指出，農業局近年推動青農力及農業創生，他鼓起勇氣參與，與在地青農合作，如今每月帶領淡江大學近200名學生參與USR課程，希望藉由園藝知識及實地體驗，讓學子瞭解農業、進而踏入農業。

農業局補充，市府推動「農業健康市/式」，透過打造農產品牌、評鑑競賽提升品質、拓展多元通路，也希望推動青農力，陪伴青農穩健成長，更開辦全國首創的農漁民長者健檢，照顧農友健康。

黃信輝帶領學子參與USR（大學社會責任）課程，讓學子瞭解、踏入農業，也拓展苗圃市場。（記者黃子暘攝）

黃信輝帶領學子參與USR（大學社會責任）課程，讓學子瞭解、踏入農業，也拓展苗圃市場。（記者黃子暘攝）

新北市農業局在板橋區舉行農民節慶祝大會，侯友宜（中）致詞感謝農友辛勞，也祝福農友「吉龍舞春（台語諧音『錢都有剩』）」。（記者黃子暘攝）

新北市農業局在板橋區舉行農民節慶祝大會，侯友宜（中）致詞感謝農友辛勞，也祝福農友「吉龍舞春（台語諧音『錢都有剩』）」。（記者黃子暘攝）

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