「戀愛彩繪列車」西拉雅號登場 車身塗裝搶先看！

西拉雅號主題彩繪列車。（記者董冠怡攝）

2024/01/22 12:54

〔記者董冠怡／新北報導〕台鐵公司組改揭牌元年，交通部觀光署攜手合作首部主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」。觀光署長周永暉今天宣布，行駛期間從明天開始至4月30日，主要行駛於嘉義、屏東區間，台南市長黃偉哲明天將在車站迎接。台鐵董事長杜微預告，2月配合「台灣燈會在台南」，又逢台南建城400年，預估帶動一波觀光潮。「台南400年」主視覺系統設計者李明道也分享創作靈感，希望旅客搭乘這班「戀愛列車」，能夠感受到滿滿的溫暖。

杜微指出，西拉雅號採用EMU 800型電聯車，總座位數352個，設有優先席88位、一般座位264個，另有8個自行車位，位於第1、8車各4位，旅客可持電子票證搭乘。車廂內外有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心、光芒等象徵溫暖與愛的圖案，同時呈現西拉雅、雲嘉南、茂林、阿里山、澎湖與大鵬灣等特色景點，建議逛完燈會（2月24日至3月10日）後可至周邊景區走春。

李明道表示，今年發表的首件作品就是西拉雅號，每年返鄉與母親過節或賞燈時，天氣寒冷總是穿著厚重大衣，因此想到要幫列車穿上毛衣，看起來有溫暖的感覺，也希望能溫暖旅客的心，並以3D軟體一針一線繡出編織圖案，立體且擬真，由於車身裡裡外外滿布愛心元素，被工作人員暱稱是「戀愛列車」，期盼大家春節、情人節與元宵可以陪最愛的人一起搭上這台列車。

台鐵公司說明，西拉雅號今天在樹林站配合觀光署辦理宣傳記者會，明日將於台南站辦理啟航儀式記者會，後續由列車編組運用權管單位依運行需求投入西部幹線（嘉義=屏東區間為主）營運。

藝術家李明道。（記者董冠怡攝）

踏進車廂立刻被滿滿愛心包圍。（記者董冠怡攝）

觀光署長周永暉（左一）、台鐵公司董事長杜微（右一）。（記者董冠怡攝）

西拉雅號與「我愛台灣」旗幟。（記者董冠怡攝）

車門、跑馬燈周邊也都是愛心。（記者董冠怡攝）

西拉雅鐵道便當。（記者董冠怡攝）

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