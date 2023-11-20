新北立委登記張智倫搶頭香 曾柏瑜穿防彈背心登記

國民黨新北市第8選區立委參選人張智倫今天搶頭香登記。（張智倫提供）

2023/11/20 12:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是正副總統與立法委員參選登記首日，國民黨新北市第8選區立委參選人張智倫上午8點搶頭香；民進黨12名立委參選人在黨籍總統參選人賴清德陪同下舉行聯合造勢活動，民進黨第11選區的曾柏瑜穿上防彈背心，象徵不畏黑金、惡勢力，拚搏到底的決心。

張智倫在當地議員、里長陪同下完成登記，他說，沒有邀請任何大家口中的「大咖」陪同，因為即使是副總統這麼大的咖，在中和也沒有投票權，從來沒有在中和生活、打拚。張智倫強調，「這是一場屬於中和人的選舉」，將扛起翻轉中和的重任，為家鄉發展奮力一搏。

3名蘇系立委吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸先後完成登記。蘇巧慧說，她沒有特別挑日子，有賴清德陪同，就是黃道吉日，這幾年她在國會問政、地方服務都受到肯定，對於明年爭取連任充滿信心。

曾柏瑜身穿防彈背心登記，挑戰國民黨現任立委羅明才。曾柏瑜表示，2016年挑戰失利後，持續深耕新店，除了參選市議員，也成立在地深蹲協會、創立黑熊學院、台灣民主實驗室。雖然這是一條困難的路，但會堅持到底，因為對的事，就要繼續做下去。

截至今天中午，新北市完成立委登記者包括第2選區民眾黨李友宜、第3選區民進黨李坤城、第4選區民進黨吳秉叡、第5選區民進黨蘇巧慧、第6選區民進黨張宏陸、第8選區國民黨張智倫、第8選區民進黨吳崢、第9選區國民黨林德福、第11選區民進黨曾柏瑜、第11選區中華婦女黨陳聖。

民進黨蘇系新北市現任立委吳秉叡、蘇巧慧完成參選登記。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市第11選區立委參選人曾柏瑜穿著防彈背心登記。（記者賴筱桐攝）

截至今天中午，新北市立委參選登記名單。（記者賴筱桐攝）

截至今天中午，新北市立委參選登記名單。（記者賴筱桐攝）

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