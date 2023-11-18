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第52列也從樹林出發 台鐵「最美區間車」EMU900全數啟用

EMU900最後一個編組今從樹林車站發車。（記者董冠怡攝）

EMU900最後一個編組今從樹林車站發車。（記者董冠怡攝）

2023/11/18 12:59

〔記者董冠怡／新北報導〕台灣鐵路局2018年斥資253億向南韓現代樂鐵公司採購52列EMU900型電聯車，號稱「最美區間車」，2020年起陸續交車營運，今於新北市樹林車站舉辦全數交車啟用記者會。局長杜微表示，對樹林區而言，不管是啟程、沿途停靠或終點站，EMU900都是非常重要的車種，會好好使用這批生力軍，提升運務量能與服務品質。

台鐵局指出，EMU900於2020年10月24日交車首批2列共20輛（指車廂數，下同）、2021年交車13列共130輛、2022年交車24列共240輛、今年交車13列共130輛，配屬台北、七堵及新竹機務段，目前已全數到位並投入商轉。

EMU900最後一個編組952、區間快車1002今天上午10時39分在鳴笛聲下，從樹林車站出發前往目的地七堵站。台鐵局說明，1個編組包含10輛車廂，總座位數436個、站位1323個、優先席64個、孕婦優先座位16個、可直立擺放自行車架12席、輪椅位8席。

南韓現代樂鐵台灣分公司社長金成遠說，此案歷經許多困難，但仍盡力完成任務，感謝所有與會團隊的協助，「交車不是結束」，未來公司在台職員會持續支援EMU900，也希望南韓旅客來台觀光可以搭乘EMU900，促進台韓交流。

在地立法委員蘇巧慧提到，2021年4月樹林車站歡送首列EMU900發車首航，2年後再度歡送第52列啟程前往七堵站，EMU900空間更大、舒適度不輸捷運，可緩解通勤人潮，加上鐵路軟硬體升級，帶動地方觀光。

台鐵吉祥物揮手歡送EMU900最後一個編組列車啟程。（記者董冠怡攝）

台鐵吉祥物揮手歡送EMU900最後一個編組列車啟程。（記者董冠怡攝）

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