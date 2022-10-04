慰問三重猝逝警妻兒 新北議長爭取最高撫卹、號召企業相助

新北市議會議長蔣根煌（右）由警察局長黃宗仁陪同，弔唁因公死亡警員蘇文明，慰問遺孀及獨子、至親致哀，表示將爭取企業善心，提供家屬最大照顧。（警方提供）

2022/10/04 20:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市議會議長蔣根煌今天到三重警分局猝逝警員蘇文明靈前弔唁，悼念蘇文明一生以從警為志業，積極偵辦三重銀樓搶案等重大刑案，以人民安全為念，蔣根煌全力支持警察局向銓敘部爭取因公死亡最優撫卹，由於蘇文明身後留下身殘妻子及剛上大學獨子，失去經濟支柱陷入困難，蔣根煌也號召企業發揮善心，幫助蘇家遺孀渡過難關。

蔣根煌今天由警察局長黃宗仁陪同，到蘇文明靈前致哀，向蘇文明遺孀、獨子等至親慰問，黃宗仁說明三重分局大同派出所警員蘇文明從警29年，上月29日凌晨處理忠孝橋下男子自焚案件時身體不適暈厥，送醫時仍心繫工作，未料就醫返家休養不到一日後仍不幸離世，得年48歲。

蔣根煌得知蘇文明以從警為志業，此次發生不幸意外，經相驗為心肌梗塞，也替家屬感到哀傷，表示除警政署「公益信託警察醫療及照護基金」，也要求警方協助爭取最優厚撫卹，三重分局也成立治喪委員會協助遺眷辦理後續事宜，蔣根煌也允諾，將發起企業共同協助蘇員家屬度過難關。

警方說，三重光興街2019年3月24日發生氣爆火警時，蘇文明不顧危險，逐戶敲門通知住戶逃命，住戶們感謝蘇文明及時反應，讓他們可以幸運逃離，英勇事蹟獲得新北市政府忠勤、忠義楷模，市長侯友宜頒贈表揚。

蘇文明也參與2021年三重千萬銀樓搶案及千萬住宅竊案等重大刑案偵辦，其中銀樓搶案部分，蘇員為專案人員，與團隊一同調閱監視器，過程中發現王嫌逃往三峽山區，主動請命，帶領同仁前往查緝，經過一番搏鬥，順利查獲王嫌帶回偵辦。

黃宗仁說，蘇員一生為警察工作拼命打拼，常不顧生命安全，只為緝捕惡徒歸案，但蘇文明身故後，家庭頓失經濟依靠，留下一對身障母子，妻子手部萎縮，行動不便，僅能打零工貼補家用，獨子目前就讀大一，面對鉅額房貸壓力無法喘息，亟需各界發揮愛心，幫助遺眷度過難關。新北市警局已發起「警心行動」，希望能為一生奉獻給警察工作兄弟照顧家人，也公布遺眷帳戶（華南銀行、戶名鄧文雅、帳號162202315012），籲請各界愛心人士慨助。

新北市議會議長蔣根煌（右）由警察局長黃宗仁陪同，弔唁因公死亡警員蘇文明，慰問遺孀及獨子、至親致哀，表示將爭取企業善心，提供家屬最大照顧。（警方提供）

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