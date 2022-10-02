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    首頁　>　社會

    三重警強忍身體不適處理焦屍案 隔日猝死給予最高撫卹

    三重警分局警員蘇文明曾營救火災住戶獲新北市長侯友宜表揚，但他上月底處理焦屍案時身體不適，隔天再就醫竟不治，家屬、同事都難掩哀痛。 （警方提供）

    三重警分局警員蘇文明曾營救火災住戶獲新北市長侯友宜表揚，但他上月底處理焦屍案時身體不適，隔天再就醫竟不治，家屬、同事都難掩哀痛。 （警方提供）

    2022/10/02 14:32

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警三重分局警員蘇文明勇於任事，升職在即，29日凌晨與同事處理忠孝碼頭旁焦屍案時身體不適，強忍不適辦案，同事要他先就醫後返家，隔天請假在家修養，傍晚感到身體不適但送醫救治仍不治，相驗死因為心因性猝死（心肌梗塞），新北警察局將爭取因公死亡，給予最高撫卹，告慰蘇員及家屬。

    新北市三重分局警員48歲蘇文明處理完男焦屍案後，身感不適到院搶救後身亡，蘇員死因為「心因性猝死」（心肌梗塞），三重警分局及新北市府人事處表示，將全力爭取因公死亡撫卹金至銓敘部判定，認真的蘇員曾因「火警中協助救災」獲頒楷模獎，如今留下老婆與剛上大學兒子，同僚親友們都相當不捨。

    三重警方透露，大同所警員蘇文明警專11期畢業，1994年任職至今近28年，久任三重地區，因警員積分排名在前段班，原可望於這個月升任巡佐一線四星職務。

    警方說，上月29日凌晨約3時，蘇員與同事獲報至忠孝橋下忠孝碼頭處理62歲徐姓男性疑似輕聲，蘇員處理該案突感身體不適，仍強忍處理完，同事發現後讓他儘速就醫，當天返家修養；未料隔天蘇員仍感不適，傍晚到診所就診，醫師告知需立即轉診，蘇員於晚間近11時趕往就醫途中已昏迷，到院急救一小時仍回天乏術。

    蘇員妻子及剛上大學愛子得知噩耗，難掩哀痛，同事、長官也難以接受，透露蘇員勇於任事，身體健壯，對他遭遇噩耗難以接受，同事透露，蘇員3年前曾於氣爆火警中，逐戶清查，敲門協助住戶及時逃命，獲得忠勤、忠義楷模，或市長侯友宜當面頒獎鼓勵。

    三重警分局長陳永昌說，除全力爭取蘇員因公死亡，爭取最優撫卹，也成立治喪委員會圓滿蘇員後事，將發動警友、義警等五力及新北心警，協助蘇員家屬度過難關。

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