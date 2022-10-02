慰問三重猝死警家屬 侯友宜嘆：「警察工作辛勞」將爭取最高撫卹

新北市長侯友宜與市警局長黃宗仁前往因公猝死的員警蘇文明靈堂致意並慰問家屬。（記者姚岳宏翻攝）

2022/10/02 19:33

〔記者姚岳宏／新北報導〕新北市三重警分局48歲警員蘇文明前天凌晨處理轄區一起輕生案件，當時感不適，返所後自行就醫，卻在途中昏迷，到院急救1小時仍回天乏術，相驗死因為心肌梗塞，新北市警局表示將爭取因公死亡最高撫卹；市長侯友宜今（2）日下午也前往致意、慰問家屬，同時呼籲所有警察弟兄務必照顧好身體健康。

蘇文明3年前曾於三重光興街氣爆火警中冒險逐戶清查、敲門協助住戶及時逃命，大樓住戶都很感謝蘇文明及時反應，讓他們可以幸運逃離，將傷害降到最低，由於蘇文明勇於任事，獲得忠勤、忠義楷模，曾獲侯友宜當面表揚，侯友宜今天也對如此優秀警察同仁突遭變故感到非常惋惜與不捨。

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侯友宜說，警察工作不分日夜，所有同仁都要多注意身體情況，定期健康檢查，照顧好自己才能把家人與家庭顧好，有健康的身體才能打擊犯罪、為民服務，也希望所有幹部，務必要關心同仁注意自我身體健康狀況。

侯友宜也對日前三重誤抓民眾案表示，新北市警局長黃宗仁已在第一時間向他報告，當時他正在議會備詢，立即要求市警局一定要針對這個案件完整調查真相、勿枉勿縱，澈底檢討並追究責任，絕對不能讓民眾的權益受到損害。

侯友宜指出，警察局對於員警的執勤務必要加強教育與經驗傳承，不容讓這種事情再次發生，新北絕大部分的警察非常辛苦，不分日夜冒著生命危險與壞人搏鬥，但如果警察做錯了，一定要承認並檢討嚴處，務必要堅守絕不寬貸的堅決態度，徹查案件移送司法調查，後續也請新北警局務必積極協調後續事宜。

新北市長侯友宜與市警局長黃宗仁前往因公猝死的員警蘇文明靈堂致意並慰問家屬。（記者姚岳宏翻攝）

新北市長侯友宜與市警局長黃宗仁前往因公猝死的員警蘇文明靈堂致意並慰問家屬。（記者姚岳宏翻攝）

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