慰問三重猝死警家屬 侯友宜嘆：「警察工作辛勞」將爭取最高撫卹
2022/10/02 19:33
〔記者姚岳宏／新北報導〕新北市三重警分局48歲警員蘇文明前天凌晨處理轄區一起輕生案件，當時感不適，返所後自行就醫，卻在途中昏迷，到院急救1小時仍回天乏術，相驗死因為心肌梗塞，新北市警局表示將爭取因公死亡最高撫卹；市長侯友宜今（2）日下午也前往致意、慰問家屬，同時呼籲所有警察弟兄務必照顧好身體健康。
蘇文明3年前曾於三重光興街氣爆火警中冒險逐戶清查、敲門協助住戶及時逃命，大樓住戶都很感謝蘇文明及時反應，讓他們可以幸運逃離，將傷害降到最低，由於蘇文明勇於任事，獲得忠勤、忠義楷模，曾獲侯友宜當面表揚，侯友宜今天也對如此優秀警察同仁突遭變故感到非常惋惜與不捨。
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侯友宜說，警察工作不分日夜，所有同仁都要多注意身體情況，定期健康檢查，照顧好自己才能把家人與家庭顧好，有健康的身體才能打擊犯罪、為民服務，也希望所有幹部，務必要關心同仁注意自我身體健康狀況。
侯友宜也對日前三重誤抓民眾案表示，新北市警局長黃宗仁已在第一時間向他報告，當時他正在議會備詢，立即要求市警局一定要針對這個案件完整調查真相、勿枉勿縱，澈底檢討並追究責任，絕對不能讓民眾的權益受到損害。
侯友宜指出，警察局對於員警的執勤務必要加強教育與經驗傳承，不容讓這種事情再次發生，新北絕大部分的警察非常辛苦，不分日夜冒著生命危險與壞人搏鬥，但如果警察做錯了，一定要承認並檢討嚴處，務必要堅守絕不寬貸的堅決態度，徹查案件移送司法調查，後續也請新北警局務必積極協調後續事宜。