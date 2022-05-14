回收廠撿到空氣清淨機發現200萬歸還 老翁尷尬：我不記得了！

兩百萬元現金藏在空氣清淨機內，幸好拾獲者拾金不昧。（警方提供）

2022/05/14 08:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區資源回收場林姓員工，在回收的空氣清淨機內發現居然藏有200萬元！48歲的林姓男子想到丟掉錢的人一定很心急，因此送交警方，經員警調閱監視器找到失主80歲的陳姓老翁，陳姓老翁已經想不起有將200萬元現金藏放在空氣清淨機內，但警方從牛皮紙袋上的筆跡確認是陳姓老翁的錢，將鉅款歸還給失主。

三峽警分局鳳鳴派出所12日晚間8點接獲林姓男子報案，他拎著用塑膠袋裝的200萬元，表示在自家經營的回收場內發現一台回收的空氣清淨機，因不確定是否仍堪用，開啟測試運轉時機器中卻傳出怪聲，拆開後驚見兩個牛皮紙袋包裹著一捆捆白花花的鈔票，數一數竟有200萬元，心想失主一定十分著急，林姓男子隨即偕同公司老闆、老闆娘3人一起到派出所報案。

鳳鳴所長莊于霈當時在所內，見民眾帶著如此鉅款交給警方，希望警方能協助找到失主，除了感佩拾得人的拾金不昧，也請員警調閱監視器，爭取在短時間內找到失主，員警透過監視器鎖定將載運空氣清淨機至回收廠的車輛，經積極聯繫查訪，在受理後2小時即確認失主身分，為陳姓老翁家中在進行裝璜，委託工人將空氣清淨機等廢棄物載運回收。

陳姓老翁被通知到派出所領取時表示，空氣清淨機已有40多年，因為機器老舊很久未使用，最近想到託人送到回收商，而且已記不得是何時將200萬元藏在機器內，員警慎重比對牛皮紙袋上手寫的數字，確實是陳姓老翁自己字跡，老翁非常感謝員警細心以及拾得人的熱心義舉，讓這筆錢可以失而復得。

陳姓老翁將兩百萬元現金藏放在空氣清淨機內，時日太久自己也忘了，還將機器送往回收。（警方提供）

警方調閱監視器查到送空氣清淨機回收的車輛，再循線找到失主。（警方提供）

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