為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    回收廠撿到空氣清淨機發現200萬歸還 老翁尷尬：我不記得了！

    兩百萬元現金藏在空氣清淨機內，幸好拾獲者拾金不昧。（警方提供）

    兩百萬元現金藏在空氣清淨機內，幸好拾獲者拾金不昧。（警方提供）

    2022/05/14 08:33

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區資源回收場林姓員工，在回收的空氣清淨機內發現居然藏有200萬元！48歲的林姓男子想到丟掉錢的人一定很心急，因此送交警方，經員警調閱監視器找到失主80歲的陳姓老翁，陳姓老翁已經想不起有將200萬元現金藏放在空氣清淨機內，但警方從牛皮紙袋上的筆跡確認是陳姓老翁的錢，將鉅款歸還給失主。

    三峽警分局鳳鳴派出所12日晚間8點接獲林姓男子報案，他拎著用塑膠袋裝的200萬元，表示在自家經營的回收場內發現一台回收的空氣清淨機，因不確定是否仍堪用，開啟測試運轉時機器中卻傳出怪聲，拆開後驚見兩個牛皮紙袋包裹著一捆捆白花花的鈔票，數一數竟有200萬元，心想失主一定十分著急，林姓男子隨即偕同公司老闆、老闆娘3人一起到派出所報案。

    鳳鳴所長莊于霈當時在所內，見民眾帶著如此鉅款交給警方，希望警方能協助找到失主，除了感佩拾得人的拾金不昧，也請員警調閱監視器，爭取在短時間內找到失主，員警透過監視器鎖定將載運空氣清淨機至回收廠的車輛，經積極聯繫查訪，在受理後2小時即確認失主身分，為陳姓老翁家中在進行裝璜，委託工人將空氣清淨機等廢棄物載運回收。

    陳姓老翁被通知到派出所領取時表示，空氣清淨機已有40多年，因為機器老舊很久未使用，最近想到託人送到回收商，而且已記不得是何時將200萬元藏在機器內，員警慎重比對牛皮紙袋上手寫的數字，確實是陳姓老翁自己字跡，老翁非常感謝員警細心以及拾得人的熱心義舉，讓這筆錢可以失而復得。

    陳姓老翁將兩百萬元現金藏放在空氣清淨機內，時日太久自己也忘了，還將機器送往回收。（警方提供）

    陳姓老翁將兩百萬元現金藏放在空氣清淨機內，時日太久自己也忘了，還將機器送往回收。（警方提供）

    警方調閱監視器查到送空氣清淨機回收的車輛，再循線找到失主。（警方提供）

    警方調閱監視器查到送空氣清淨機回收的車輛，再循線找到失主。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東西都在！皮夾弄丟7年失而復得 Andy：有些舊版鈔票不能用了
    2022/04/28 16:50

    東西都在！皮夾弄丟7年失而復得 Andy：有些舊版鈔票不能用了
    拾金不昧真君子 一疊10萬元現金物歸原主
    2022/04/11 10:03

    拾金不昧真君子 一疊10萬元現金物歸原主

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    白沙屯媽祖保佑！9旬回收嬷遺失4萬 員警送回
    2022/03/22 22:06

    白沙屯媽祖保佑！9旬回收嬷遺失4萬 員警送回
    台中撿到皮包「鹿港福德宮幫招領」 感人原因曝光
    2022/01/06 20:03

    台中撿到皮包「鹿港福德宮幫招領」 感人原因曝光

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播