五股垃圾山轉型夏綠地 侯友宜視察改善成果

新北市長侯友宜（右4）感謝在地廠家業者及地主全力配合市府政策，讓五股垃圾山成功轉型為夏綠地。（記者林欣漢攝）

2021/12/22 16:51

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府推動五股垃圾山環境整頓計畫，透過產業納管、綠美化施作等方式，費時兩年多解決長期以來違章建築與公共安全問題，共輔導157間廠家全數取得臨時建築物使用許可，讓土地皆能合法使用，並更名為「五股夏綠地」，呈現嶄新風貌。市長侯友宜今天下午前往視察，肯定公私協力成果，共創新北市安居樂業的生活。

市府城鄉發展局說明，五股垃圾山長年受限於洪水平原管制，使得當地發展停滯，造成非法棄置廢棄物、違章廠家林立等情形，為了改變五股垃圾山環境品質，2019年成立五股垃圾山專案團隊，推動五股垃圾山整頓計畫，以輔導為主要精神，全力協助範圍內在地廠家業者及地主取得合法使用，同時在地廠家業者及地主也全力配合市府政策，與新北市政府團隊一起翻轉新北市市容。

城鄉發展局長黃國峰指出，昔日五股垃圾山範圍內總計有677家廠家，經過市府團隊的輔導及廠家業者努力，總計有157件申請案核准並取得合法使用，而廠家業者也在今年9月底前全數完成廠區環境及建築物的改善工程，留設出綠化空間，未來全區將釋出近61公頃的綠化面積，提升整體環境品質，非常感謝在地廠家及地主的配合，讓五股垃圾山成功在今年翻轉為五股夏綠地，拔除了「城市之瘤」的污名，還給市民乾淨的市容及生活品質。

侯友宜表示，市府的初衷不是驅離在地廠家，而是全力協助廠家符合規定、產業納管，讓業者可以安心地留在當地工作，也感謝業者全力配合市府政策改善環境，甚至自發性的留設出更多綠化空間，讓環境變得更好，五股垃圾山能夠翻轉成為五股夏綠地，只有市府的力量是不夠的，感謝在地廠家業者及地主的配合與支持，甚至主動願意認養公有地協助市府團隊照顧在地環境，一起攜手共創新北市安居樂業的生活。

通盈通運總經理李春蓮表示，五股垃圾山二十多年來一直有計畫但總是無法執行，原址2千坪要拆除重建，擔心未來營運遇到困難，感謝市府的專業輔導協助，脫胎換骨打開另一扇窗，新址有五千坪面積，也一併解決以前作業空間不足等問題，提升運能及安全的環境。

權順重機副總曾立榮也說：「覺得繳稅繳的很值得。」

五股垃圾山成功轉型為夏綠地，市長侯友宜往視察，肯定公私協力成果，共創新北市安居樂業的生活。（記者林欣漢攝）

新北市政府推動五股垃圾山環境整頓計畫，透過產業納管、綠美化施作等方式，費時兩年多解決長期以來違章建築與公共安全問題。（記者林欣漢攝）

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