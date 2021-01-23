陳吉仲稱春節白鯧供應「無虞」 蘇貞昌開玩笑：要說「有餘」

蘇貞昌笑看到25年前他到訪農改場的舊資料及照片。（記者翁聿煌攝）

2021/01/23 13:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天由農委會主委陳吉仲陪同，視察位於新北市樹林的桃園農業改良場台北分場，因為農曆新年將至，陳吉仲向蘇貞昌報告，今年農曆春節期的果菜、白鯧供應「無虞」，蘇貞昌開玩笑糾正陳吉仲，白鯧要說供應「有餘」，現場一片笑聲。

蘇貞昌肯定農改場的研發成果，指示行政院未來加強部會橫向聯繫、跨域整合，例如可將農業部門研發成果提供教育部與全國學校師生分享，擴大研發效益。

蘇貞昌曾任台北縣長期間，桃園農改場樹林分場也因為精省，改隸農委會，蘇貞昌並於1996年就曾來過樹林分場視察，樹林分場還找出當年蘇貞昌前來視察的歷史資料及照片，勾起他當年的回憶。

蘇貞昌說，自己是農家子弟，小時候曾幫過父親培育蘭花，也曾擔任過以農業為主的屏東縣長，對養豬、非洲豬瘟等問題認識刻，所以很重視台灣的農業發展，農業改良研發人員勞苦功高，希望農委會多予關心，增加資源及人力。

桃園區農改場長郭坤峰說，桃園農改場歷史悠久，最早可追溯到日治時期，目前桃園場定位為都會農業的發展、育成和培訓基地，樹林分場目前在花卉品種培育、農機改良等領域進行研發，成果斐然。

蘇貞昌操作農改場研發的綠竹枝葉粉碎機。（記者翁聿煌攝）

桃園農改場樹林分場在耶誕紅品種改良上成果輝煌。（記者翁聿煌攝）

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