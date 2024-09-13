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    首頁　>　南投縣

    埔里重陽節禮金 逾9成領現金

    2024/09/13 05:30

    〔記者佟振國／南投報導〕重陽節將至，埔里鎮今年有一萬六千多人可領到重陽敬老禮金，選擇匯款方式領取的僅一千三百餘人，比例僅約八％，而有九成多想領現金。據了解，多數長輩還是喜歡拿現金，免去還要金融提領的麻煩，且拿用紅包裝的現金，也增添喜氣，因此受到多數長輩的歡迎。

    紅包袋添喜氣 多數長輩歡迎

    埔里鎮今年可領到縣府及公所重陽敬老禮金的人數，共有一萬六八二五人，其中六十五至九十九歲的長者，由南投縣府、埔里鎮公所各發一千元；百歲以上人瑞則各發一萬元，另滿六十至六十四歲原住民縣府發五百元。

    目前敬老禮金有申請帳戶匯款及領取現金方式供選擇，但選擇匯款僅一三二七人，由於領現金的人數不少，公所將委由里、鄰長協助按冊分送，工作負荷不小。

    選擇匯款僅約8％ 公所將推廣

    埔里鎮公所表示，匯款方式還是需要進一步推廣，選擇接受的民眾，以剛退休者、籍在人不在及習慣金融操作者為主，先前公所透過里、鄰長洽詢、宣導，但大多數長輩還是選擇領現金紅包。

    多數里長透露，領現金可省去再至金融機構、ATM提領的麻煩，且燙金色紅包裝禮金更顯吉祥喜氣，百歲人瑞還有機關首長親自訪視並致贈禮金。

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