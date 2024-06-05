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暨大附中肌萎生陳麒伍 自許甲蟲勇士

暨大附中陳麒伍身罹罕病裘馨氏肌肉萎縮症仍奮發向上，昨天畢業典禮獲頒生命教育獎。（記者佟振國攝）

暨大附中陳麒伍身罹罕病裘馨氏肌肉萎縮症仍奮發向上，昨天畢業典禮獲頒生命教育獎。（記者佟振國攝）

2024/06/05 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕國立暨大附中昨舉行畢業典禮，其中「生命教育獎」頒給身罹罕見疾病的陳麒伍，陳麒伍雖然全身肌肉萎縮行動不便，仍用心記錄昆蟲成長蛻變與日常心情點滴，在畢業前夕完成《甲蟲少年的蛹室與永世》一書，自勉縱使生命中有諸多不圓滿，也要全心全意活在當下！

陳麒伍患有罕見疾病裘馨氏肌肉萎縮症，幼兒園時期即走路不穩常跌倒，此後病情惡化，全身肌肉逐步喪失功能，十二歲起完全依靠電動輪椅代步。

獲頒生命教育獎

逆境並沒有讓陳麒伍屈服，他熱愛探索大自然及觀察昆蟲，有感於昆蟲一生雖短，例如如毛毛蟲最終羽化成美麗蝴蝶，如同他的人生有太多的不圓滿，但也要盡其所能發光發熱，將他最愛的甲蟲當成身穿堅硬鎧甲的勇士榜樣，勇敢面對逆境。

除了對昆蟲世界的觀察記錄，陳麒伍也用心寫下日常心情點滴，集結成書《甲蟲少年的蛹室與永世》，校方在畢業前夕為他舉辦新書發表會。

鎮長廖志城表示，麒伍身罹重病仍奮發向上，公所計劃加印這本勵志小品，於鎮立圖書館供民眾閱覽及贈送鎮內學校，鼓勵更多學子。

暨大附中校長黃方伯也說，麒伍雖患罕見疾病，仍樂觀進取，不畏逆境善用時間用心學習，獲頒生命教育獎當之無愧。

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