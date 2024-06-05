投縣路邊停車 免費時數一縣多制

南投縣路邊停車收費陸續上路，惟南投市採前五分鐘免費，埔里鎮卻是前十分鐘免費，引發「一縣多制」的質疑。（記者劉濱銓攝）

2024/06/05 05:30

投市僅前5分鐘 埔里前10分鐘 投市公所：等車格數增加 再與廠商協調

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣路邊停車收費，南投市今年三月上路，採前五分鐘免費，惟埔里鎮本月起試營運，卻是前十分鐘免費，引發「一縣多制」的質疑，對此，南投市公所回應，當初與廠商簽約就是前五分鐘免費，現在要變更合約有難度，未來會待下一階段車格數增加，再與廠商協調免費時數。

受限合約 現階段無法變更

南投縣各市鎮近年推動路邊停車收費，但免費時數卻出現「一縣多制」，集集鎮率先於去年九月上路，僅假日收費，無免費時數；南投市今年三月上路，前五分鐘免費；埔里鎮本月起試營運，七月正式收費，前十分鐘免費。上述收費均一小時廿元。

南投市民代表蔡玉英表示，路邊停車收費民眾都在適應，惟免費時數僅五分鐘實在太短，不少人反映停好車、下完車，五分鐘早就超過了，呼籲公所免費時數應符合實際情況，才能讓民眾更快適應收費制度。

市代建議減收權利金協調

市代吳煌濱則說，路邊停車收費公所已和廠商簽約，當初簽約就是前五分鐘免費，惟埔里鎮比南投市還晚推行收費制，但免費時數卻更長，公所可嘗試減收權利金，設法與廠商溝通協調。

南投市公所表示，當初縣內各地推行路邊停車收費制，起初都採前五分鐘免費，後來各地可能考量民眾對新制的接受度，才會在與廠商簽約時有所調整，南投市在簽約時就是前五分鐘免費，針對代表的反映，也有向廠商爭取延長免費時數，惟業者評估初期建設費龐大，難以變更合約。

民眾指連停車時間都不夠

目前市區路邊停車以停五至十分鐘為最大宗，代表民眾現在可更方便、快速找到車位，並在十分鐘內採買完離開，有助提升車格周轉率，此外，未來市區還會增加路邊車格，屆時停車收費達到一定經濟規模，就會向廠商爭取延長免費時數，以利短暫停車民眾使用。

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