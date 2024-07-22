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九九峰氦氣球 南投盼獲航空器適航證

南投縣府闢建的九九峰遊憩園區，工程預定明年二月完工，而該園區主角是可乘坐三十人的氦氣球。（資料照，南投縣府提供）

南投縣府闢建的九九峰遊憩園區，工程預定明年二月完工，而該園區主角是可乘坐三十人的氦氣球。（資料照，南投縣府提供）

2024/07/22 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮九九峰氦氣球遊憩園區，縣府原希望最快明年底能對外營運，惟民航局認為氦氣球不能視為自由氣球，而是機械遊樂設施，導致申請作業卡關，縣府希望交通部能讓氦氣球適用民間航空器，核定航空器適航證，才能讓園區如期營運。

民航局認屬機械遊樂設施 申請卡關

南投縣府斥資五．二二億元闢建的九九峰氦氣球，以OT招商方式開發，二○二一年六月曾由時任立委的許淑華召開協調會，由民航局指導辦理五階段申請核發適航證明，以適用自由氣球（航空器）載客繫留活動營業申請相關關定。

南投縣府的硬體工程預定明年二月完工，讓OT廠商能以九個月時間進行氦氣球的裝置作業，最快明年底對外營運，而縣府今年也獲軍方和民航局同意空域使用。惟縣府去年五月向民航局申請自由氣球適航證明，民航局回覆該氦氣球及機械設備非屬民用航空法的航空器，請縣府洽詢內政部國土署是否認定為機械遊樂設施。

民航局的不同觀點，讓氦氣球申請與準備作業無法繼續，申請要全部重來。縣府日前在交通部長李孟諺考察時請求協助，李孟諺最後請立委游顥在確定縣府的方向後，交通部再全力協助。

縣府觀光處長陳志賢表示，從籌備期即朝自由氣球申請方向努力，因此會請立委轉達，請民航局同意讓九九峰氦氣球適用民用航空器的認定。

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