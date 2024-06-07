南投中興國中56人會考5Ａ以上 全縣最多

南投市中興國中有3人五科都是Ａ＋＋，其中吳榮揚（左4）作文更拿下滿分6級分。（中興國中提供）

2024/06/07 19:03

〔記者佟振國／南投報導〕國中教育會考成績公布，南投市中興國中5A以上達56人全縣最多，吳榮揚除了5科都是A++，作文也拿到6級分，應是全縣第一；草屯、埔里等鄉鎮指標國中5A以上則逾15人，5科A++計有4人，表現亮眼。

中興國中表示，今年5A以上56人，雖較去年70人減少14人，但畢業生數也相對減少，比例仍與去年不相上下，至於吳榮揚、吳致寧、盧彥呈5科A++，吳榮揚的作文更拿到6級滿分。

其他大型鄉鎮包括草屯鎮草屯國中5A以上18人，賴奕圖、曾澄昇5科A++；埔里鎮埔里國中5A以上17人、宏仁國中15人，埔中鄭光硯、宏仁賴宥昕則是5科A++，鄭光硯是學校科技團隊代表，多次代表學校參與機器人等科技競賽獲獎，賴宥昕則是科展代表，2人都強調要善用時間學習，兼顧學業與興趣。

偏鄉國中也有同學表現亮眼，國姓國中曾裕媜、王世堯則考5A7＋及5A3＋，2人都是來自仁愛鄉互助村清流部落的賽德克族原住民，篤定雙雙錄取第一志願，曾裕媜的成績甚至不靠原住民加分就能錄取台中女中，展現超強實力。

至於會考成績也有黑馬竄出，埔里國中原住民同學謝旻恩，原本模擬考成績為5B，透過老師輔導與最後衝刺，考出5A1＋的好成績，能夠錄取台中一中；宏仁白蕙瑄同樣是5B大躍進，會考5A4＋，可望錄取前2志願，也分享最後衝刺的心得，上課專心之外，老師規定的作業也要用心完成，更能加深印象，事半功倍。

埔里國中5A以上17人，是大埔里地區第一。（記者佟振國攝）

埔里國中鄭光硯（右）會考5科都是A＋＋。（記者佟振國攝）

埔里鎮宏仁國中5A以上15人，賴宥昕5科A＋＋。（記者佟振國攝）

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