南投中興國中56人會考5Ａ以上 全縣最多
2024/06/07 19:03
〔記者佟振國／南投報導〕國中教育會考成績公布，南投市中興國中5A以上達56人全縣最多，吳榮揚除了5科都是A++，作文也拿到6級分，應是全縣第一；草屯、埔里等鄉鎮指標國中5A以上則逾15人，5科A++計有4人，表現亮眼。
中興國中表示，今年5A以上56人，雖較去年70人減少14人，但畢業生數也相對減少，比例仍與去年不相上下，至於吳榮揚、吳致寧、盧彥呈5科A++，吳榮揚的作文更拿到6級滿分。
其他大型鄉鎮包括草屯鎮草屯國中5A以上18人，賴奕圖、曾澄昇5科A++；埔里鎮埔里國中5A以上17人、宏仁國中15人，埔中鄭光硯、宏仁賴宥昕則是5科A++，鄭光硯是學校科技團隊代表，多次代表學校參與機器人等科技競賽獲獎，賴宥昕則是科展代表，2人都強調要善用時間學習，兼顧學業與興趣。
偏鄉國中也有同學表現亮眼，國姓國中曾裕媜、王世堯則考5A7＋及5A3＋，2人都是來自仁愛鄉互助村清流部落的賽德克族原住民，篤定雙雙錄取第一志願，曾裕媜的成績甚至不靠原住民加分就能錄取台中女中，展現超強實力。
至於會考成績也有黑馬竄出，埔里國中原住民同學謝旻恩，原本模擬考成績為5B，透過老師輔導與最後衝刺，考出5A1＋的好成績，能夠錄取台中一中；宏仁白蕙瑄同樣是5B大躍進，會考5A4＋，可望錄取前2志願，也分享最後衝刺的心得，上課專心之外，老師規定的作業也要用心完成，更能加深印象，事半功倍。