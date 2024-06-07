為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

南投中興國中56人會考5Ａ以上 全縣最多

南投市中興國中有3人五科都是Ａ＋＋，其中吳榮揚（左4）作文更拿下滿分6級分。（中興國中提供）

南投市中興國中有3人五科都是Ａ＋＋，其中吳榮揚（左4）作文更拿下滿分6級分。（中興國中提供）

2024/06/07 19:03

〔記者佟振國／南投報導〕國中教育會考成績公布，南投市中興國中5A以上達56人全縣最多，吳榮揚除了5科都是A++，作文也拿到6級分，應是全縣第一；草屯、埔里等鄉鎮指標國中5A以上則逾15人，5科A++計有4人，表現亮眼。

中興國中表示，今年5A以上56人，雖較去年70人減少14人，但畢業生數也相對減少，比例仍與去年不相上下，至於吳榮揚、吳致寧、盧彥呈5科A++，吳榮揚的作文更拿到6級滿分。

其他大型鄉鎮包括草屯鎮草屯國中5A以上18人，賴奕圖、曾澄昇5科A++；埔里鎮埔里國中5A以上17人、宏仁國中15人，埔中鄭光硯、宏仁賴宥昕則是5科A++，鄭光硯是學校科技團隊代表，多次代表學校參與機器人等科技競賽獲獎，賴宥昕則是科展代表，2人都強調要善用時間學習，兼顧學業與興趣。

偏鄉國中也有同學表現亮眼，國姓國中曾裕媜、王世堯則考5A7＋及5A3＋，2人都是來自仁愛鄉互助村清流部落的賽德克族原住民，篤定雙雙錄取第一志願，曾裕媜的成績甚至不靠原住民加分就能錄取台中女中，展現超強實力。

至於會考成績也有黑馬竄出，埔里國中原住民同學謝旻恩，原本模擬考成績為5B，透過老師輔導與最後衝刺，考出5A1＋的好成績，能夠錄取台中一中；宏仁白蕙瑄同樣是5B大躍進，會考5A4＋，可望錄取前2志願，也分享最後衝刺的心得，上課專心之外，老師規定的作業也要用心完成，更能加深印象，事半功倍。

埔里國中5A以上17人，是大埔里地區第一。（記者佟振國攝）

埔里國中5A以上17人，是大埔里地區第一。（記者佟振國攝）

埔里國中鄭光硯（右）會考5科都是A＋＋。（記者佟振國攝）

埔里國中鄭光硯（右）會考5科都是A＋＋。（記者佟振國攝）

埔里鎮宏仁國中5A以上15人，賴宥昕5科A＋＋。（記者佟振國攝）

埔里鎮宏仁國中5A以上15人，賴宥昕5科A＋＋。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國中會考成績今公布 5A6級分僅712人
2024/06/07 10:43

國中會考成績今公布 5A6級分僅712人
阿里山鄉豐山實驗學校僅5名畢業生 「布妳」會考5A4+
2024/06/07 17:38

阿里山鄉豐山實驗學校僅5名畢業生 「布妳」會考5A4+

1588萬起．燕巢市心鉅作、白派公園別墅
國中會考成績今公布！上午8時開放網路查詢
2024/06/07 08:16

國中會考成績今公布！上午8時開放網路查詢
彰興國中會考成績出爐 近半學生可免試進彰中、彰女
2024/06/07 14:46

彰興國中會考成績出爐 近半學生可免試進彰中、彰女

科技新貴心頭好 新竹「這區」值得關注
嘉義區會考榜首許幃程 已錄取嘉中科學班
2024/06/07 16:19

嘉義區會考榜首許幃程 已錄取嘉中科學班
會考成績出爐 彰女、彰中估錄取分數接近去年
2024/06/07 11:58

會考成績出爐 彰女、彰中估錄取分數接近去年
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播