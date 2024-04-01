台灣白魚棲地遭違法開發惹怒居民 業者拆除私設攔砂壩

埔里農莊公司在埔里鎮一新里刣牛坑野溪上游未經申請施設攔砂壩蓄水種落羽松，經縣府農業處開罰並擇日再會勘，業者今天則是自行拆除。（民眾提供）

2024/04/01 16:40

〔記者佟振國／南投報導〕針對埔里農莊公司在南投縣埔里鎮一新里進行旅館等遊憩設施開發案，遭地方居民多次陳情抗議未經申請許可即在野溪施設攔砂壩及山林開闢施工便道，縣府除已開罰60萬元，並訂4月12日再邀中央相關單位進行適宜性研商評估，業者今天則是拆除攔砂壩，居民陳情抗議終於初見成果。

埔里農莊公司在埔里鎮一新、廣成、合成等里計劃進行大面積開發，包括旅館區、休閒茶品園區、里山遊憩區，面積逾百公頃，其中一新里的開發範圍在刣牛坑溪上游，當地為保育類台灣白魚重要復育棲地，不僅未來得面臨大量抽取地下及污水排放等威脅，現階段業者未經申請即在野溪上游施設多道攔砂壩截水蓄水，還栽種20多棵高大的落羽松，業者又私自在山林開闢施工便道，影響水土保持，居民則向縣府陳情檢舉。

面對財團大型開發案，今天監督盟等環團也在立法院陪同一新里民召開記者會，質疑該開發案，未來恐超抽地下水及排放污水，呼籲政府相關單位重視嚴審，否則山林、溪流生態環境一旦破壞就難以復原。

縣府農業處表示，已駁回業者的茶品園區申請案，針對未經申請核准即在野溪、山林進行開挖，除重罰業者60萬元，並令全面停工，12日再邀農業部水保署、林業署及專家學者會勘攔水構造物進行適宜性研商評估，後續依法進行處置並追蹤。

今天業者則是拆除刣牛坑野溪上游蓄水種落羽松的攔砂壩，居民發現趕緊通報縣府，現場施工人員出示公文表示依法執行拆除作業，但居民要求拆除的水泥設施必須妥善處理，不能造成環境二次危害。

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