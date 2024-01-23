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寒流急凍！玉山變身銀白世界 塔塔加短暫降雪遊客嗨翻

寒流發威，玉山北峰氣象站降雪，山區呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

寒流發威，玉山北峰氣象站降雪，山區呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

2024/01/23 11:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕最強寒流發威，高山區急凍！玉山今天凌晨2點多開始下雪，排雲山莊也在清晨5點陸續下雪，累積降雪都達2公分，山區變身銀白世界，甚至上午8點多，海拔2610公尺的塔塔加園區也下雪，惟地面溫度仍高於0度，以致未出現積雪，不過短暫降雪也讓遊客嗨翻，紛紛拍照紀錄。

玉山國家公園管理處表示，位在玉山北峰的玉山氣象站，今天凌晨2點15分出現降雪，到上午9點北峰積雪達2公分；位在海拔3402公尺的排雲山莊，也在清晨5點開始斷斷續續下雪，到了9點多仍持續降雪，積雪也有2公分，山區被皚皚白雪覆蓋，呈現北國風情。

由於山區氣溫相當低，上午8點45分，就連塔塔加園區也短暫出現降雪，細雪紛飛讓民眾忍不住拿出手機拍照記錄，惟降雪僅持續到上午9點就停，加上氣溫5度未達零下程度，以致白雪落下即消融，未能出現積雪。

玉管處提醒，由於主峰線下雪，積雪結冰將導致步道濕滑，要前往玉山主、群峰的山友，必須要有冰斧、冰爪、頭盔等雪地裝備才能上山，尤其主峰頂地形陡峭，碎石坡至風口路面濕滑且風勢強勁，山友務必評估自身能力，切勿貿然登頂，以維自身安全。

寒流發威，玉山北峰氣象站降雪，山區呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

寒流發威，玉山北峰氣象站降雪，山區呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

寒流發威，玉山北峰氣象站降雪，山區呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

寒流發威，玉山北峰氣象站降雪，山區呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

寒流發威，玉山排雲山莊降雪，山區被皚皚白雪覆蓋，呈現北國風情。（玉管處提供）

寒流發威，玉山排雲山莊降雪，山區被皚皚白雪覆蓋，呈現北國風情。（玉管處提供）

寒流發威，玉山排雲山莊降雪，前往玉山主、群峰必須要有冰爪等雪地裝備。（玉管處提供）

寒流發威，玉山排雲山莊降雪，前往玉山主、群峰必須要有冰爪等雪地裝備。（玉管處提供）

寒流發威，玉山排雲山莊降雪，主峰線步道沿途也可見雪花飄落。（玉管處提供）

寒流發威，玉山排雲山莊降雪，主峰線步道沿途也可見雪花飄落。（玉管處提供）

寒流發威，玉山不只高山區降雪，就連塔塔加也短暫降下瑞雪。（玉管處提供）

寒流發威，玉山不只高山區降雪，就連塔塔加也短暫降下瑞雪。（玉管處提供）

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