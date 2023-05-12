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    首頁　>　南投縣

    南投青年住宅位於蛋黃區 議員建議「以租代買」

    南投青年住宅規劃45戶，此為外觀示意圖。（南投縣政府提供）

    南投青年住宅規劃45戶，此為外觀示意圖。（南投縣政府提供）

    2023/05/12 19:29

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府在南投市興建45戶青年住宅，預計2023年4月完工，因地處南投市蛋黃區，開價每坪14萬元。縣議員簡千翔、林儒暘今建議縣府「以租代買」，讓更多年輕人有機會住進青年宅，才符合青年宅的精神。

    簡千翔、林儒暘在縣議會定期會質詢指出，青年宅每坪單價14萬元，和建商「起販厝」的行情差不多，縣府蓋青年宅開這個價，給人感覺宛如「小建商」，要求縣府建設處長張洲滄保證完工後不能漲價，並建議「以租代買」。張洲滄則說，疫情期間物價飆漲，他無法保證未來漲不漲價。

    簡千翔說，他上網查過資料，花蓮縣推出800多戶的青年宅，每戶250萬元；彰化縣政府則在伸港鄉推出189戶的青年宅，是住商合一的綜合大樓，生活機能良好。南投縣的青年宅戶數不多，售價又不便宜，給人感覺是為德不卒，他要求縣府建設處長張洲滄保證完工後不能漲價，且南投縣青年宅的戶數不多，如果全部賣斷，只照顧到45個年輕人，若採「以租代買」，年輕人租了幾年後，若有能力出去自力購屋，讓另一個有需求的年輕人來租用，如此良善的循環，才能照顧到更多人，才比較符合青年宅的精神。

    簡千翔也建議縣府，往後在草屯和竹山興建的青年住宅，可以尋覓大面積的平價土地，以降低總價。而興建青年宅的方式也應更多元，譬如和建商合作，以放寬容積率的方式，取得幾個樓層的青年宅。總之，要以降低成本為目標，推出低總價的青年宅，減少年輕人的購屋負擔。

    南投縣青年住宅位於南投市文化路，預計每坪單價14萬元。（簡千翔提供）

    南投縣青年住宅位於南投市文化路，預計每坪單價14萬元。（簡千翔提供）

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