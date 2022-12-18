登山客白姑大山跌倒受傷 第2批搜救員抵達明再申請吊掛下山

登白姑大山的登山隊，其中一名女性隊員跌倒腳受傷無法行走，神鷹搜救隊與消防搜救人員17日深夜在低溫中上山。（神鷹搜救隊提供）

2022/12/18 22:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕1支七7人登山隊，16日從登山口入攀登白姑大山，其中27歲女隊員，左腳韌帶疑似斷裂而無法行走，昨日下午向南投縣消防局求援，第1批消防搜救人員與神鷹搜救隊員上山救援，今日凌晨接觸到傷者，但傷者無法行走，原等待上午直升機吊掛，但天候不佳無法飛，第2批搜救人員晚間抵達，因傷者仍無法步行下山，將等明日天氣變好後，再申請直升機吊將掛傷者吊掛下山。

南投縣消防局指出，該支登山客中的27歲女性隊員，在白姑大山4.4K附近跌倒，左腳韌帶疑似斷裂而無法行走，消防搜救人員與神鷹搜救隊上山救援，在凌晨0時30分，與該山友接觸到，當時傷者由領隊陪同已下撒至4.1k，但左腳膝蓋內側還是疼痛無法施力，無法站立。

由於該傷患以人力拖拉搬運方式困難，加上山區因為下雨溼滑，會有2次受傷的風險，經與現場領隊及待救者溝通後，山上氣溫為-2度，傷者與領隊先紮營等候今日上午申請直升機，搜救人員先下撤。

今日上午山上氣候仍不佳，直升機無法飛行，南投縣消防局再調派第2批7名搜救人員上山，在昨晚接觸到傷者和領隊，評估腳受傷的女隊員傷勢，發現她除了無法行走其他都無恙後，一行人也在現場紮營，明上午若天氣轉好，即申請直升機，將傷者吊掛下山。

第一批接觸到腳受傷的女登山客，因考量其無法步行下山，在現場有紮營無立即危險，搜救人員先下撤，受傷登山客等待直升機吊掛下山。（神鷹搜救隊提供）

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