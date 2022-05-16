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    首頁　>　南投縣

    南投名間無預警停電 這次疑「斑鳩獵食」惹禍

    南投縣名間鄉新街村發生斑鳩誤觸高壓電的意外，台電人員進行搶修恢復供電情形。（圖由民眾提供）

    南投縣名間鄉新街村發生斑鳩誤觸高壓電的意外，台電人員進行搶修恢復供電情形。（圖由民眾提供）

    2022/05/16 09:52

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉新街村昨在傳出轟隆巨響後，突然無預警停電，居民趕忙外出察看，結果發現有1隻斑鳩墜地身亡，且頸部至胸部之間有焦黑痕跡，村長謝明潭等人幫忙善後之餘，也研判，該斑鳩極可能是為了捕食昆蟲才誤觸高壓電而亡，也讓人對於俗諺：「鳥為食亡」有更深刻的體認。謝明潭說，昨（15）日天氣仍是陰晴不定，因巨響之後曾出現火光，社區民眾一度還以為是打雷閃電，但驚見斑鳩從3樓高的電線桿墜落，因重力加速度還造成1輛停在路旁的轎車後車窗破損後，再滾落到地面，民眾趨前查看，此斑鳩已無氣息，且身上散發一股濃濃燒焦味。

    由於斑鳩翅膀以下部位完好，僅頸部至胸部之間一片焦黑，地方民眾推測，此鳥極可能停在高壓電線上期間，一見到昆蟲蹤影即伸長脖子打算予以啄食時，才不慎誤觸高壓電，淪落到變成鳥仔巴的模樣!

    台電公司接獲民眾通報後，哪怕昨是星期假日也立即派員前往搶修，除了在半小時內恢復供電外，也針對民眾提出的觸電疑問說明，指一般高壓電線會分成幾條，其中一條是 0v 的電壓，就是一般民眾所說的「地線」，其他都是有電壓的存在，就是所謂的「火線」，假使此斑鳩都是站在同一條電線上面，因無電位差（電壓差）就不會產生電流形成迴路，因此就不會被電到，如今疑因頸部踫觸到不同條電線才會因此觸電而亡，也藉此提醒大家要注意用電安全才是。

     

     

    南投縣名間鄉新街村發生斑鳩誤觸高壓電的現場，還遺留被高壓電燒焦的塑料。（圖由民眾提供）

    南投縣名間鄉新街村發生斑鳩誤觸高壓電的現場，還遺留被高壓電燒焦的塑料。（圖由民眾提供）

    南投縣名間鄉新街村發生斑鳩誤觸高壓電意外，斑鳩墜落時還不慎造成路邊轎車後車窗破損情形。（圖由民眾提供）

    南投縣名間鄉新街村發生斑鳩誤觸高壓電意外，斑鳩墜落時還不慎造成路邊轎車後車窗破損情形。（圖由民眾提供）

    南投縣名間鄉新街村發生1隻斑鳩誤觸高壓電，墜落地面身亡情形。（圖由民眾提供）

    南投縣名間鄉新街村發生1隻斑鳩誤觸高壓電，墜落地面身亡情形。（圖由民眾提供）

    南投縣名間鄉新街村發生斑鳩誤觸高壓電意外，失去氣息的斑鳩頸部至胸部間有焦黑痕跡。（圖由民眾提供）

    南投縣名間鄉新街村發生斑鳩誤觸高壓電意外，失去氣息的斑鳩頸部至胸部間有焦黑痕跡。（圖由民眾提供）

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