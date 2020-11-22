南投舊武界山越野機車「禁爬」 引爆山友、車友論戰

山友投訴南投縣埔里鎮與仁愛鄉交界的舊武界越山常有越野機車活動，造成步道破壞、山溝加深。（廖姓民眾提供）

2020/11/22 10:48

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮與仁愛鄉交界的舊武界越山國有林班地，有民眾投訴假日常有越野機車硬闖，不僅破壞山林也有安全疑慮，呼籲機車勿入，但遭車友反嗆「只准自己爬山」，引起山友、車友論戰，林務局南投林管處表示，今年6月已加裝阻絕設施及告示牌，機動車輛勿入，將持續加強勸導及蒐證，若有林木或林地毀損，將依法提告。

山林開放，加上疫情影響，走入大自然山林的民眾增加，除了登山，近來也有越野機車活動，引發爭議，山友投訴，日前攀登埔里鎮、仁愛鄉交界有「埔里六秀」之一的舊武界越山，即遇到10多台的越野機車，不僅機車引擎聲轟隆作響，遇到滿佈碎石的山溝或是有落差的坡道，越野機車也照騎不誤，認為影響山林環境，恐會造成土石鬆動，也有自身安全疑慮，希望越野機車不要在此活動。

但也立即引起越野機車車友的反嗆，「只准自己爬山？」、「爬山的都好棒棒，不會破壞山林？」、「現在一堆山難是怎樣？」，也有車友認為又不是國家公園，也不是什麼保護區，更不是什麼步道，旁邊種菜種茶的噴藥都覺得沒問題，就我們騎車有問題，還真是有夠無聊，山友、車友雙方為此激烈論戰。

林務局南投林管處表示，舊武界越山屬國有林班地，為避免國有林地遭破壞，已在今年6月間在易有越野機車出入口設置5處鐵鍊等阻絕設施及告示牌，明確告知機動車輛勿入，同時多次由巡山員會同保7總隊第6大隊員警勸離越野機車隊，後續會持續於假日規劃勸導及蒐證勤務，若不聽勸阻擅自進入，依社會秩序維護法71條可處6000元罰鍰，如有林木或林地毀損也將依法求償。

山友不滿越野機車騎進樹林間，留下深深的輪胎痕。（廖姓民眾提供）

林務局南投林管處今年6月已在舊武界越山易有越野機車出入口設置5處鐵鍊等阻絕設施，但機車照進不誤。（廖姓民眾提供）

原本設置鐵鍊防止機動車輛進入的水泥柱也被破壞拉倒。（廖姓民眾提供）

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