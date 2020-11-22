南投舊武界山越野機車「禁爬」 引爆山友、車友論戰
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮與仁愛鄉交界的舊武界越山國有林班地，有民眾投訴假日常有越野機車硬闖，不僅破壞山林也有安全疑慮，呼籲機車勿入，但遭車友反嗆「只准自己爬山」，引起山友、車友論戰，林務局南投林管處表示，今年6月已加裝阻絕設施及告示牌，機動車輛勿入，將持續加強勸導及蒐證，若有林木或林地毀損，將依法提告。
山林開放，加上疫情影響，走入大自然山林的民眾增加，除了登山，近來也有越野機車活動，引發爭議，山友投訴，日前攀登埔里鎮、仁愛鄉交界有「埔里六秀」之一的舊武界越山，即遇到10多台的越野機車，不僅機車引擎聲轟隆作響，遇到滿佈碎石的山溝或是有落差的坡道，越野機車也照騎不誤，認為影響山林環境，恐會造成土石鬆動，也有自身安全疑慮，希望越野機車不要在此活動。
但也立即引起越野機車車友的反嗆，「只准自己爬山？」、「爬山的都好棒棒，不會破壞山林？」、「現在一堆山難是怎樣？」，也有車友認為又不是國家公園，也不是什麼保護區，更不是什麼步道，旁邊種菜種茶的噴藥都覺得沒問題，就我們騎車有問題，還真是有夠無聊，山友、車友雙方為此激烈論戰。
林務局南投林管處表示，舊武界越山屬國有林班地，為避免國有林地遭破壞，已在今年6月間在易有越野機車出入口設置5處鐵鍊等阻絕設施及告示牌，明確告知機動車輛勿入，同時多次由巡山員會同保7總隊第6大隊員警勸離越野機車隊，後續會持續於假日規劃勸導及蒐證勤務，若不聽勸阻擅自進入，依社會秩序維護法71條可處6000元罰鍰，如有林木或林地毀損也將依法求償。