苗栗海線 20日試放海嘯警報

2024/09/19 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣海岸線長五十多公里，苗栗縣警察局配合九月廿一日國家防災日，將於九月廿日上午十點，於海線六鄉鎮辦理海嘯警報試放，模擬大地震發生時引發海嘯；縣警局表示，施放警報時，民眾手機將會收到訊息，屆時請民眾不必驚慌，各地區不實施人車管制及疏散避難。

依交通部氣象署規劃，九月廿日演練的模擬情境包含兩大部分，一為地震情境，設定於九月廿日上午九點廿一分在嘉義縣竹崎鄉發生芮氏規模七．三的地震；另一為海嘯情境，設定於同日上午九點五十分在台灣西南部海域發生芮氏規模七．五的地震，進而引發海嘯。演練時，氣象署將透過災防告警細胞廣播服務，將防災資訊藉由手機即時發送給民眾。

苗栗縣警局指出，縣內海嘯警報試放地區，包括濱海的竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮及相鄰的造橋鄉、西湖鄉共六鄉鎮，將在九月二十日上午十點施放海嘯緊急警報，音符為一短音五秒、間隔五秒、一短音五秒，共計十五秒；十點十分解除警報試放，音符為一長音九十秒。

縣警局表示，試放警報時，各地區不實施人車管制及疏散避難，請民眾不必驚慌，生活工作起居均正常。目的在於藉以驗證發放海嘯警報之效率，使民眾均能熟悉海嘯警報音符，以因應突發海嘯時，達到預警效果。

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