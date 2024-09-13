苗縣8鄉鎮中秋晚會 接力登場

2024/09/13 05:30

〔記者蔡政珉、彭健禮／苗栗報導〕中秋節將屆，苗栗縣有八個鄉鎮舉辦中秋晚會，將於今晚起陸續登場，除有歌手助陣，有些還有趣味競賽、摸彩助興等，與鄉親同樂。此外，縣府也於十四、十五、十七日的上午十點至下午三點，於英才書院辦理中秋節親子闖關活動，增添節慶氣氛。

造橋鄉於今晚五點至六點半，在鄉綜合活動中心前廣場舉辦月光華華文藝祭，安排客家歌謠、客家八音、客語相聲、竹板唸謠、客語新創、客語口說等。苑裡鎮也於今晚六點半至九點半在鎮立體育場舉行晚會，邀請歌手、男團演出，並有摸彩。

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大湖鄉於十四日下午四點至晚間九點半，於舊夜市廣場舉辦晚會，有原住民雙人搭檔、舞蹈團體、客家歌手演出，還有客家炒米粉、福菜肉片湯、異國風味美食、烤大豬和烤串等美食。竹南鎮於十四日下午五點半至晚間九點半，在照南國中分校預定地舉辦，有知名藝人康康、歌手J. 巴萘、女團MEME等同樂演出。

獅潭鄉於十四日晚間六點半於新店村義民廟廣場辦理，有歌手演唱、魔術秀、原民舞蹈、氣球達人秀；西湖鄉於十四日下午五點至晚上十點於三湖村五龍宮旁四季廣場舉辦中秋晚會，邀請客家歌手、團體、在地社區社團、舞蹈表演，並有摸彩。

三義鄉於十六日晚間六點半至九點半，在鄉公所前廣場舉辦，邀請歌手陳隨意、東東樂團、奧斯汀樂團及建中國小客家歌謠、客演舞集舞團演出，並有摸彩。三灣鄉於十六日晚間五點半到十點，在五穀廟前廣場舉辦，準備有美食饗宴，及安排學校、社區、社團歌舞表演節目與摸彩。

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