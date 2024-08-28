苗縣店仔藝穗節 表演團隊走入店家

苗栗縣店仔藝穗節活動，10月5日起規劃6個表演團體、16場次表演。圖為克里夫音樂演唱。（記者張勳騰攝）

2024/08/28 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣府文化觀光局自十月五日起至廿日舉辦「苗栗店仔藝穗節」活動，安排六個表演藝術團隊至縣內六間店家演出十六場次，均採售票入場，文觀局昨舉行記者會行銷；縣長鍾東錦指出，希望更多的表演藝術者能返鄉表演，縣府會提供好的場所做為表演平台，盼大家一起探索在地特色店家內的多元藝術。

苗栗店仔藝穗節今年邁入第四屆，並將演出場域從苗栗市擴大到其他鄉鎮店家，除了有七十年以上的苗栗市新興大旅社、老屋翻新的西楊黎咖啡、咖特思、苗栗火車頭園區文物館，還有結合客家文化的造橋鄉山線百年客家輸出、頭屋鄉養茶三味。

苗縣府文觀局指出，六個表演團隊演出的節目分別為李祐緯《一個人也要很快樂 AKA Lonely God 苗栗店仔版》、好家在劇團《房門前的一把手槍》、趙心《溫葉》、漁聚劇《純愛系指南～百合篇》、只有三顆的北斗七星《Delete》、克里夫《美麗之原》，包含戲劇、舞蹈、音樂等類型，讓觀眾在非典型演出空間的「店仔下」（即店家）盡情觀賞演出；更加碼二場次藝文走讀，帶領民眾穿梭於城市景點集結而成的場域，發現當代生活風景及文化生命力。

文觀局副局長徐建男指出，今年宣傳手法結合民眾熟悉的「大富翁」桌遊形式，除引導民眾透過遊戲了解演出內容，也邀請觀眾探索在地店家特色，盡情遊闖苗栗。

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