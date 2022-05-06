苗縣17中醫院所 可取得清冠一號

2022/05/06 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣昨天新增武漢肺炎本土確診二○四人，其中包括一○三歲女性人瑞。因應疫情蔓延，縣府衛生局為擴大醫療應變量能，依據中央公告輕重症分流收治原則，並結合中醫師公會推動無症狀、輕症個案於十七家中醫診所取得中藥「清冠一號」服用。

無症狀、輕症居照個案適用

苗栗縣昨天新增確診者分布十七鄉鎮市，男性一百零四人、女性一百人，年齡分布為未滿一歲到一○三歲。衛生局表示，一百零三歲的確診者為通霄鎮女性，四日出現發燒、流鼻水症狀，家人帶往醫院採檢確診，目前收治醫院，為輕症、狀況穩定。

先透過中醫門診視訊診療

因應社區疫情擴大，確診病例遽增，衛生局為擴大醫療應變量能，依據中央公告「調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則」，另結合中醫師公會推動無症狀、輕症之個案取得中藥「清冠一號」服用，已接受居家照護之確診者，可自行或透過責任醫院媒合中醫門診視訊診療，再請家屬或親友至視訊診療的中醫院所領藥。

合作中醫診所為苗栗市中山、吳家熙、郭豐演、保生堂、晨唐，頭份市原德、健康、保安堂、豐順、慶福堂、科學，竹南鎮慈祐、林東宏，後龍鎮彭賢正、仁壽，及三灣鄉聖祐、苑裡鎮漢昌等十七家。

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