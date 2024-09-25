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    首頁　>　苗栗縣

    不滿被逼借錢買菸！男失手勒斃哥哥 全程被女兒用手機拍下

    劉男的胞弟被警方依過失致死罪嫌送辦。（民眾提供）

    劉男的胞弟被警方依過失致死罪嫌送辦。（民眾提供）

    2024/09/25 11:24

    首次上稿：10:34
    更新時間：11:24

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市43歲劉姓男子，昨（24）日晚間向胞弟借錢買菸被拒，持菜刀向胞弟理論，兄弟倆進而發生扭打，警方獲報到場，發現劉男被胞弟壓制在沙發上，卻不省人事，經通報消防送醫，劉男於到院前失去呼吸心跳，搶救不治。全案由檢警依過失致死罪嫌偵辦，將於今（25）日下午相驗釐清。

    警方調查，死者劉男和未成年女兒，與64歲母親、37歲胞弟、弟媳及2名姪女共7人同住一棟透天厝。昨天晚間9點多，喝了酒的劉男向胞弟借錢買菸，胞弟拿了身上剩下的半包香菸，要劉男先拿去抽，不料劉男聽了不高興，轉身從廚房拿了菜刀出來，架在客廳滑手機的胞弟脖子上。

    胞弟不甘示弱，嗆劉男「你這樣是恐嚇我」，並要其在場的女兒拿起手機錄影蒐證，兄弟倆的母親、弟媳等人都加入勸架；經家人勸阻，劉男丟掉手中的菜刀，但隨即一腳踹踢胞弟，雙方發生扭打。

    家人見狀報警處理，員警到場時，劉男已被胞弟以身體壓制在沙發上；劉男胞弟見員警到場，鬆開手後發現劉男不省人事。警方隨即通報消防局救護車到場，將劉男送醫，但劉男到院前失去呼吸心跳，搶救不治。

    轄區頭份警方調查，死者劉男工作不穩，卻長期對胞弟和弟媳等人頤指氣使，兄弟倆感情不睦；去年10月間，劉男也曾對胞弟施暴，胞弟曾向警方聲請家暴保護令，後來在母親等人勸說之下才撤銷。

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    消防救護人員將劉男送醫。（記者彭健禮翻攝）

    消防救護人員將劉男送醫。（記者彭健禮翻攝）

    劉男於送醫途中失去呼吸心跳，到院搶救不治。（記者彭健禮翻攝）

    劉男於送醫途中失去呼吸心跳，到院搶救不治。（記者彭健禮翻攝）

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