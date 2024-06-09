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妻患病逾20年長期住院 夫訴請離婚法官准了

苗栗地方法院法官依民法第1052條第1項第8款明文規定，判准這對夫妻離婚。（資料照）

苗栗地方法院法官依民法第1052條第1項第8款明文規定，判准這對夫妻離婚。（資料照）

2024/06/09 18:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕婚禮上，常見新人互許「不論生老病死、貧窮疾病，不離不棄，互相扶持」誓詞，但實際在民法上，沒有對夫妻有此約束。苗栗縣一名丈夫，因妻子婚後罹患思覺失調症，喪失自理能力，長期住院治療也未見好轉，夫妻分居逾20年；丈夫訴請離婚，苗栗地方法院判准。

該名丈夫主張，他和妻子結婚40年，婚後育有一名子女，現已成年；然妻子於婚後因罹患思覺失調症，喪失自理能力，自2003年起住院接受治療，迄今未見好轉，並於2020年經法院裁定由妻子的胞弟擔任妻子的監護人。夫妻倆未同居生活逾20年，依民法第1052條規定，訴請離婚。

妻子的胞弟為姊姊答辯表示，姊夫主張的事實均屬實，姊姊、姊夫兩人分居已20餘年，姊姊住院期間均由娘家負責，目前也已入住養護中心，他同意姊夫與姊姊離婚，但希望外甥可以協助分擔姊姊之照顧費用。

因民法第1052條第1項第8款定有明文，按夫妻之一方，有重大不治之精神病者，得向法院請求離婚。法官調查這對夫妻的現況後，再核與雙方子女到庭所做證述，表示爸媽20多年未居住一起，未履行夫妻同居義務，並表示願意分擔母親照顧費用等。

法官認為，該名妻子因患精神疾病已達不堪與丈夫共同生活之程度，且經過長年治療，仍須持續於機構中照護，認其疾病已達重大而難期回復之程度。從而，其夫依民法之規定請求離婚，核無不合，應予准許。

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